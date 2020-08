La direzione del Pd appoggia Gianni Schiuma, già vicesindaco della prima giunta guidata da Raffaello De Ruggieri, per la candidatura a sindaco di Matera. Poche righe sull’argomento, per invitare ad altri della coalizione a decidere se ci stanno per un percorso comune. Mancano pochi giorni alla presentazione delle liste. La palla passa ad altri. Schiuma ha le sue civiche e il Pd gli riconosce di essere espressione ‘’ di quel mondo civico e intellettuale della città, che si apre a una nuova fase amministrativa politica. Il Pd dalla sua ricorda quanto di positivo fare finora lungo un cammino in salita, fatto di equilibri spesso instabile con percorsi avviati, progetti realizzati e altri rimasti a metà. Schiuma per unire? Vedremo nelle prossime ore.

Il Partito Democratico ha deciso di appoggiare la candidatura di Giovanni Schiuma a sindaco di Matera. Questo è quanto deliberato dalla Direzione cittadina in data odierna a seguito di un proficuo e costruttivo dibattito anche con le istanze provinciale, regionale e nazionale del partito

Dopo una straordinaria fase politica che ha visto la città e lo stesso Partito Democratico protagonista nella scena internazionale dapprima con la candidatura a Capitale europea della cultura per il 2019, fase culminata ad ottobre del 2014 con la designazione della città a rappresentare l’Italia in Europa e nel mondo, e poi attraverso l’impegno a sostenere l’amministrazione De Ruggieri per fare in modo che Matera centrasse l’obiettivo dopo il fallimento del centrodestra vincitore delle elezioni nel 2015, con la indicazione del prof. Giovanni Schiuma, espressione di quel mondo civico ed intellettuale della città, si apre ora una nuova fase amministrativa e politica.

Valorizzare quanto di positivo è stato fatto in questi anni e superare le criticità ed i limiti gestionali e di metodo legati alla straordinarietà in cui la città ha dovuto affrontare gli ultimi anni di amministrazione, rappresentano la sfida della nuova classe dirigente che dovrà mantenere quel posizionamento internazionale della città guadagnato in questi anni soprattutto in ambito turistico.

Rendere la città internazionale e produttiva, attrattiva di investimenti nelle aree produttive; essere capaci di interpretare il tema della sostenibilità in linea con la nostra tradizione e con i programmi dell’Unione Europea; proseguire nell’ammodernamento della macchina amministrativa per renderla più efficace ed efficiente; rinnovare l’impegno nel welfare soprattutto rispetto a chi rischia di restare indietro a causa della pandemia da covid 19; spingere i cittadini e le imprese per una città innovativa e digitale. Sono queste le priorità e l’impegno che chiediamo ad una avanzata coalizione riformatrice.

Con l’indicazione del candidato sindaco e le elezioni amministrative si apre ora una nuova fase e di rinnovamento anche per il Partito Democratico a tutti i livelli territoriali, nel solco del percorso congressuale che il partito sta definendo a livello regionale. Alla luce dei deludenti risultati del centrodestra lucano, già verificato a Matera nel 2015 e messo alla prova anche con l’attuale governo regionale, riteniamo che la città abbia bisogno di certezze, di strategia e di visione che non possono essere affidate alla improvvisazione ed all’avventura.

