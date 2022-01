“Era stato intitolato “INTRECCI SOLIDALI” – Programma integrato di interventi di riqualificazione sociale e culturale di aree urbane nel centro storico di Montescaglioso – perché insieme a cittadini, associazioni impegnate in ambito sociale, culturale ed ambientale oltre al locale Istituto Comprensivo immaginavamo di aprire un percorso di confronto pubblico con la comunità con l’obiettivo di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia nella fase preliminare di definizione delle finalità sia nella fase progettuale e di gestione degli interventi in ambito infrastrutturale, ambientale e sociale. Un seme, appunto, piantato nel 2015 e che adesso si è fatta pianta.”

Inizia così una nota diffusa dalla Segreteria del Circolo PD di Montescaglioso con cui si prende atto che:

“Il programma approvato è stato finanziato, a distanza di 5 anni, meglio tardi che mai, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a beneficio del Comune di Montescaglioso per un valore circa 2 milioni di euro, dei quali un terzo da destinare al piano delle attività sociali ed ambientali oltre che infrastrutturali.

Come Partito Democratico siamo stati lungimiranti nel 2015, parlando di rigenerazione urbana e sociale. Vogliamo essere propositivi e fattivi oggi. Vogliamo farlo coinvolgendo e impegnando le forze politiche di minoranza in Consiglio Comunale, i Cittadini ed il mondo associativo locale a partire dalle associazioni che hanno storia, esperienza, competenza e radicamento sul territorio.

Apprendiamo dai primi atti amministrativi prodotti che del progetto candidato è stato modificato il titolo – Intrecci Solidali – quasi a censurare lo spirito di coinvolgimento della comunità.

Troppo ambizioso forse o troppo di sinistra, chissà. Pazienza. Ci auguriamo tuttavia che non cambino le finalità, la sostanza e le strategie di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e della Scuola per la quale ci auguriamo un ruolo centrale, perché al centro dell’azione amministrativa ci devono essere sempre gli individui e le nuove generazioni. Ci devono essere i cittadini di domani!.

Più volte abbiamo assistito negli ultimi anni a scelte dell’attuale amministrazione comunale animate da interessi particolari e di pochi, e non per il bene comune.

Ci auguriamo che non si sprechi questa occasione, non si disattenda la visione del progetto attraverso il quale avevamo promosso il concetto di “comunità partecipante”. Ce ne sarebbe un gran bisogno a Montescaglioso anche per ricostituirci dagli effetti devastanti che la pandemia ha, purtroppo, ingenerato nei processi di socializzazione dei cittadini.

Riproponiamo di seguito gli obiettivi in ambito sociale e ambientale del progetto in modo da invitare tutti i cittadini, le associazioni e le forze politiche ad avanzare proposte, suggerimenti per arricchire di ulteriori contenuti la proposta che, speriamo, venga al più presto condivisa con la Comunità di Montescaglioso.

Nel 2015, gli Amministratori PD insieme a tutta l’Amministrazione di Centro Sinistra si erano impegnati (e speriamo possa essere ancora così) a:

– Promuovere, anzitutto, la partecipazione civica dei cittadini sia in fase progettuale che di sviluppo del progetto (comunità partecipante) elaborando una puntuale ricognizione dei bisogni della comunità in ambito ambientale e sociale;

– attivare interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale(riqualificare aree, reti viarie e camminamenti, piantumare alberi in aree comunali dismesse o abbandonate) anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo;

– favorire momenti di informazione, comunicazione e condivisione diffusa a beneficio della popolazione residente nelle aree target del progetto, nonché, verso la comunità di Montescaglioso nella sua interezza.

Un percorso ambizioso, perché mai efficacemente sperimentato fino a questo momento, ma che riteniamo possa portare,oggi più che mai, all’elaborazioni di idee e progetti da spendere non solo nell’ambito del programma già finanziato -che continueremo a chiamare “INTRECCI SOLIDALI”- ma speriamo, anche, nella programmazione delle tante opportunità per i Comuni messe a disposizione del Governo nazionale e dall’Europa attraverso il PNRR di cui si parla ovunque … tranne che a Montescaglioso!”