“A più di due anni dal Bando per l’insediamento di nuove startup digitali, i nostri giovani non riescono a stabilirsi nei locali dell’Hub di San Rocco e ad avviare la collaborazione promessa tra le realtà digitali emergenti e le eccellenze provenienti da tutto il mondo a partire dal Cnr.”

Inizia così una nota del Partito Democratico di Matera in cui si legge ancora:

“In questo momento di crisi economica e pandemica, riteniamo utile fare qualsiasi sforzo per incentivare le idee emergenti dei nostri ragazzi, evitando qualsiasi inerzia burocratica e mettendo in campo tutte le forze disponibili e le risorse umane ed economiche. Va scongiurato il rischio che le grosse aziende che si sono rese disponibili possano abbandonare e andar via, altrove.

Siamo fortemente convinti che il progetto ambizioso nato nel 2018 debba essere tra le priorità di questa amministrazione.

La nostra città ha le carte in regola per diventare un polo di investimenti nel settore tecnologico, e le generazioni future non ci perdonerebbero mai, soprattutto in questo momento, di perdere un’occasione simile.

Ad oggi questo progetto ambizioso sembra non avere più nessun interesse dell’amministrazione e si rischia di far perdere ulteriori risorse di tempo e di denaro a chi, invece, sul progetto ci ha creduto e prova ancora a crederci.

Ci farebbe piacere aprire un dibattito franco e pubblico sul futuro dell’Hub tecnologico di San Rocco e sulla Casa delle Tecnologie Emergenti, che possa raccogliere un nuovo impulso e che magari si arricchisca di nuove idee.

La nuova terminologia con cui il governo Draghi ha denominato il Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale, bene ci dovrebbe far comprendere l’importanza degli investimenti nel settore.

Quanti altri giovani, altamente specializzati dovranno ancora lasciare la nostra città, prima di comprendere che il settore dell’innovazione tecnologica rappresenta il futuro?

A che punto è il progetto avviato e finanziato dalla precedente amministrazione?

:É necessario fare chiarezza.

Non è più tempo di attese, adesso è necessario dare solo risposte e accelerare i processi avviati prima che sia troppo tardi !”