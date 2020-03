“Il PD di Matera ritiene che sia dovere dell’Amministrazione comunale adottare ogni iniziativa utile a contrastare e contenere il contagio da Corona virus e a sostenere le fasce più deboli della popolazione oltre al mondo produttivo.”

Inizia così una nota a firma del segretario cittadino del PD Matera Cosimo Muscaridola con cui auspica un’azione più stringente dell’amministrazione sul fronte dell’emergenza e la istituzione di una “task-force comunale, composta da componenti della maggioranza e della minoranza, per il monitoraggio dei criteri e dei metodi da utilizzare per il sostegno delle categorie più colpite da questa grave emergenza sanitaria e per gli interventi urgenti a favore delle esercenti“.

Quest’ultima è sostanzialmente un si alla proposta di disponibilità avanzata dal M5S con la nota delle ore scorse (https://giornalemio.it/politica/76351/) ad una azione cocordinata contro il covid19.

Ma ecco come prosegue la nota del PD materano:

“Il Comune deve adoperarsi per ampliare la sua azione di sostegno alle categorie deboli, con l’utilizzo di strumenti come i bonus spesa, oltre ad ogni attività necessaria a rendere immediatamente applicabili le misure già messe in campo per i cittadini più bisognosi e per tutti i lavoratori e gli imprenditori che il virus ha messo sul lastrico.

E’ necessario che queste misure diventino aiuto concreto ed immediato per una fascia di popolazione materana che giorno per giorno diventa sempre più ampia.

Bene ha fatto il Governo nazionale ad anticipare le somme previste dal fondo di solidarietà per i Comuni che portano a Matera ulteriori somme per far fronte all’emergenza e positive sono anche le iniziative intraprese dal governo regionale per sostenere il reddito di chi è in difficoltà anche per effettuare la spesa quotidiana.

Il Pd invita il sindaco a mettere in atto le iniziative legislative utili a sospendere il pagamento della TOSAP e delle altre tasse comunali a carico degli esercenti pubblici per l’anno in corso e il Presidente del consiglio ad utilizzare strumenti telematici per la convocazione urgente del consiglio, così come per le commissioni comunali, al fine di approvare il bilancio consuntivo e sbloccare l’avanzo di gestione da destinare al rafforzamento delle misure prese per l’emergenza a favore delle categorie citate.

Sarebbe opportuno altresì l’istituzione di una task-force comunale, composta da componenti della maggioranza e della minoranza, per il monitoraggio dei criteri e dei metodi da utilizzare per il sostegno delle categorie più colpite da questa grave emergenza sanitaria e per gli interventi urgenti a favore delle esercenti.”