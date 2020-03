A seguito del vile attentato perpetuato ieri mattina ai danni del consigliere regionale Roberto Cifarelli, la direzione cittadina del PD si è riunita nella stessa serata ed ha diffuso una nota di solidarietà all’interessato ed un invito agli attori in campo – indipendentemente dalle appartenenze- a “ritrovare una vera e convinta coesione che aiuti a rinsaldare le ragioni nobili della convivenza, a creare un clima positivo di dialogo tra tutte le forze politiche e a respingere ogni tentativo di condizionamento violento del libero esercizio democratico“.

Si invita, inoltre, ad evitare di sottovalutare questo atto violento che va considerato, invece, come: “una vera e propria sfida contro la politica, l’impegno, la libertà di espressione.”

Ma ecco, a seguire, il testo integrale:

COMUNICATO STAMPA

“La direzione del Partito democratico di Matera, aperta non solo ai componenti ma anche ai simpatizzanti, si è riunita presso la sede di Piazza degli Olmi in seguito al gravissimo atto criminale che nella prima mattinata ha visto la distruzione del mezzo privato del consigliere regionale Roberto Cifarelli a causa di un ordigno.

Occorre che la Politica tutta assuma piena responsabilità a prescindere dagli schieramenti e dalle bandiere, per ritrovare una vera e convinta coesione che aiuti a rinsaldare le ragioni nobili della convivenza, a creare un clima positivo di dialogo tra tutte le forze politiche e a respingere ogni tentativo di condizionamento violento del libero esercizio democratico.

Il Pd di Matera si stringe intorno a Roberto Cifarelli e dichiara piena disponibilità a valorizzare tutte le energie che intendano impegnarsi liberamente per una nuova fase nella vita della città.

La direzione esprime fortemente anche la propria preoccupazione per l’accaduto ma è consapevole che atti di questa portata non potranno mai fermare l’operato dei tanti consiglieri comunali, dei sindaci, degli amministratori e degli eletti del Partito Democratico, profuso ogni giorno nell’interesse del bene comune.

Il Pd ritiene doveroso mobilitarsi affinchè il vile gesto intimidatorio non venga derubricato ma venga considerato una vera e propria sfida contro la politica, l’impegno, la libertà di espressione.

E’ importante altresì che il Pd sia unito in momento così delicato della vita cittadina per dare continuità all’azione amministrativa e per rinnovare la stagione dello slancio dato dalla capitale europea della cultura 2019.”

Matera, 03/03/2020

Direzione Pd Matera