“Il Partito Democratico di Matera esprime molta preoccupazione per i ritardi che si stanno registrando nella individuazione di strutture che possono essere destinate ad ospitare i contagiati materani e quelli a rischio, in attesa degli esiti dei risultati del tampone.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa che così prosegue:

“I ritardi nel fare i tamponi e nel rilasciare i risultati dei prelievi non sono tollerabili per una Regione nella quale il Presidente Bardi dice che va tutto bene, dato l’aumento esponenziale di casi in Regione e nella città di Matera.

Ma ancora meno tollerabili sono i ritardi nell’individuare e poi rendere disponibili sedi idonee ad ospitare i positivi o quelli che si sospetta possano esserlo.

Gli ultimi giorni, come denunciato pubblicamente dal Sindaco De Ruggieri, sono stati un vero disastro soprattutto a Matera dove ben otto nuovi casi di positività al COVID-19 registrati sono tutti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare dove era stato individuato un componente positivo, posto in quarantena domiciliare. E a causa di questa quarantena tutta la famiglia risulta ora positiva.

A cosa servono allora tutte le precauzioni ed i sacrifici dei cittadini che da settimane sono “reclusi” nelle loro abitazioni?

A cosa serve dire restate a casa se poi in casa si lasciano anche i positivi? E se tra quei familiari vi é qualcuno più debole? Possibile che non ci si rende conto che abbiamo condannato alla malattia altre 7 persone che forse non erano ancora contagiate?

Non si può perdere altro tempo, è necessario agire ed intervenire già in queste ore, individuando quelle strutture di assistenza, controllo ed ospitalità per i positivi al Covid-19 che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero, visto che il Governo nazionale ha già previsto con il Cura Italia gli strumenti e le risorse.

E’ opportuno altresì che la Regione Basilicata insedi un tavolo permanente composto da scienziati, da esperti di fiducia della Regione che provveda immediatamente a fare tutto quello che necessita per il rapido approvvigionamento di tamponi.

Inoltre occorre evitare polemiche sterili con i Sindaci, prezioso presidio sul territorio, dando loro le informazioni necessarie a salvaguardare la salute dei cittadini.”