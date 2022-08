Pd Matera invita La Regina a ripensarci e Letta a non peggiorare le cose

Un colpo al cerchio e l’altra alla botte…ma senza rompere le doghe di un Pd, che in Basilicata, aveva avviato la strada del rinnovamento. Ma finendo con il darsi la zappa sui piedi alla vigilia di scelte – definite alla livello nazionale- che hanno finito con il destare un vespaio di polemiche e malcontento tra gli iscritti. Su tutti la candidatura del giovane segretario regionale Raffaele La Regina, che ha pensato di bruciare i tempi senza aver maturato – come hanno evidenziato in tanti- l’esperienza politica e amministrativa di altri predecessori. La direzione cittadina del Pd ,nel documento che pubblichiamo di seguito, lo invita ”calorosamente” a ripensarci…E questo fa il paio con la richiesta fatta al segretario nazionale Enrico Letta, in relazione alla ” sostituzione immediata del segretario regionale con un candidato non proveniente dal nostro territorio, in questa delicatissima fase rischia di indebolire il risultato elettorale”. Da qui la richiesta di ” candidare in Basilicata una personalità espressione del territorio, che abbia dimostrato equilibrio e capacità di esercitare la rappresentanza istituzionale ”. Nessun nome ma, in questa situazione per unire e raccogliere consensi, serve un “Salvatore”.



LA NOTA DEL PD

La scelta autonoma del segretario regionale Raffaele La Regina di rinunciare alla candidatura di capolista PD alla Camera dei Deputati è un gesto inatteso e nobile, che conferma le sue grandi qualità umane e politiche, soprattutto perché assunte nell’interesse superiore del Partito Democratico. La comprendiamo, ma gli chiediamo calorosamente di ripensarci.

I democratici lucani hanno comunque la necessità di riconoscersi in una candidatura condivisa ed autorevole. Per tale ragione, la sostituzione immediata del segretario regionale con un candidato non proveniente dal nostro territorio, in questa delicatissima fase rischia di indebolire il risultato elettorale.

Il PD di Matera chiede al segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, di candidare in Basilicata una personalità espressione del territorio, che abbia dimostrato equilibrio e capacità di esercitare la rappresentanza istituzionale e abbia dato prova di unire la comunità democratica e lucana. Una candidatura capace di poter portare un significativo contributo elettorale al Partito Democratico lucano e nazionale. Il presente documento è stato deliberato dalla Direzione cittadina del PD di Matera riunitasi con urgenza ed è aperto allo sottoscrizione di dirigenti e militanti lucani.