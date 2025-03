PD Matera in frantumi: la direzione rompe con Cifarellli…ma il segretario Gravela rompe con la direzione.

Quello che sta accadendo a Matera è l’ulteriore conferma, purtroppo per la democrazia, di quanto anche da queste pagine rileviamo da anni: il PD non è mai diventato un partito, nonostante si atteggi ad esserlo. Mesi di discussione senza decidere una strategia per le prossime elezioni amministrative, fortissimamente volute anticipatamente al punto da essere protagonista della caduta prematura dell’amministrazione in carica. Prima ha deliberato ed inviato al tavolo del centro sinistra una delegazione trattante. Poi il colpo di teatro del consigliere regionale Roberto Cifarelli che ha deciso in proprio di candidarsi a Sindaco, usando lo strumento delle primarie promosse dai “100 giovani“. Ieri sera si è riunita la Direzione cittadina che ha approvato un documento (con 20 voti favorevoli) che sancisce la rottura con il proprio esponente regionale in quanto la sua scelta “contrasta con la linea politica e la strategia delle alleanze del nostro partito“. Una divisione è scritto ancora nel documento che “ha contribuito ad alimentare incertezze e ritardi. Il PD sarà da subito impegnato a favorire in tempi brevissimi, l’allenaza politica e programmatica del centro sinistra, nonchè della candidatura unitaria a sindaco di Matera.” Poco fa, accade un altro fatto clamoroso (sebbene prevedibile nell’ottica di un non partito, come dicevamo), ovvero la sconfessione addirittura da parte del segretario cittadino, Luigi Gravela, insieme ad altri componenti della direzione stessa di quanto deliberato dal massimo organismo cittadino del Partito. Una decisione traumatica che cancella ogni parvenza di politica rispetto a qualcosa che si rivela essere meramente una guerra tra fazioni ognuna delle quali aveva già deciso un proprio percorso, senza possibilità di conciliazione. Cosa succederà? Anche a Matera il simbolo del PD non ci sarà sulla lista? Il PD nazionale, più che la segreteria regionale dimostratosi alquanto incapace di gestire la vicenda, interverrà? O anche a Matera, come a Potenza, il simbolo di questo partito sparirà dalla scheda? Con una persino facile battuta: è un bel casino! In attesa degli sviluppi, ecco il testo integrale della nota a firma di Luigi Gravela ed altri. “A poco più di 20 giorni dal termine per la presentazione delle candidature per la elezione del sindaco di Matera e del consiglio comunale registriamo amaramente che il PD e la ipotetica coalizione del centrosinistra non ha partorito alcuna decisione per assicurare una sua presenza dignitosa nella campagna elettorale. La direzione cittadina del PD ieri sera ha trovato solo il tempo per promuovere uno scontro rusticano finalizzato esclusivamente a demolire l’iniziativa democratica di un gruppo di giovani materani che ha inteso promuovere con l’unico strumento utile e cioè la partecipazione diretta dei cittadini alla scelta del candidato sindaco attraverso un appuntamento con le primarie aperte. È solo il caso di ricordare agli smemorati che il PD è quel partito che nasce nel 2007 proprio con le primarie. Il suo atto fondativo sono le primarie e non a caso lo statuto all’art. 24 recita in maniera perentoria: “I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione”.

Rispettare lo Statuto del PD. Questo avevamo per mesi proposto. E contro questa semplice richiesta si è schierato una parte del PD impedendo di fatto che fosse rispettata la previsione dello Statuto e semplificata e resa trasparente la procedura di individuazione del candidato sindaco.

Sorvoliamo per il momento sul fatto che la Direzione cittadina sia stata chiamata a votare una risoluzione pur a fronte di un rilievo formale sulla validità della seduta, circostanza che faremo valere nelle sedi opportune. Ma ciò che risulta davvero insopportabile è l’aver persino respinto l’invito del Segretario Regionale del PD ad evitare in questa fase delicata il muro contro muro per poter avviare, anche tra posizioni fortemente contrapposte, un confronto democratico che non può che basarsi sul coinvolgimento immediato dei cittadini a cui noi intendiamo affidare il compito di scegliere il candidato sindaco per la città di Matera, sottraendo tale decisione a sedi improprie dove agli interessi della città vengono anteposti giochi di potere inaccettabili. Non possiamo, pertanto, ritenersi vincolati da una deliberazione manipolata e dunque illegittima della Direzione cittadina del PD e facciamo appello a tutti coloro che vogliono assicurare a Matera un governo competente e capace di evitare forzature che non fanno bene a nessuno e possono provocare conseguenze gravi ai danni della nostra comunità.” Matera, 28 Marzo 2025 – Componenti della Direzione Cittadina del Partito Democratico di Matera: Luigi Gravela, Ramaglia Maria, Iacovone Pietro, Resta Antonella, Bianchi Alessandro, Rubino Rossella, Plati Michele, Alba Annalisa, Di Lecce Martina, Mariani Tommaso, Reale Simona, Auletta Vito antonio, D’Angelo Alessandra, Piancazzi Vincenzo, Garofalo Maria Concetta, Federico maria Antonietta).

Quadi in contemporanea al documento che pubblichiamo, in rete, abbiamo letto con interesse un commento sul punto opera di Marco Losenno, una voce interna dei dem (giovane segretario del >PD di Pisticci e candidato alle ultime regionali) che proponiamo a seguire: 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐂𝐔𝐍𝐎 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐈 𝐈𝐋 𝐏𝐃 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐍𝐎”

🟥 Ieri sera, dopo una lunga fase di discussione, un documento politico approvato dalla maggioranza della Direzione cittadina del PD materano ha sancito una spaccatura politica tra il Partito Democratico e quello che, fino a pochi giorni fa, era la personalità che più rappresentava il PD in città.

🟦 Non voglio entrare nel merito delle questioni, anche se un’idea ce l’ho ben chiara.

Per esempio penso che nei partiti democratici, gli organismi dirigenti preposti alla discussione politica debbano avere un ruolo centrale nei processi decisionali e non possono essere esautorati rispetto a ragionamenti di convenienza che portano ad “avventure” con compagni di strada che poco hanno a che fare con la storia e i valori del centrosinistra.

🟨 Il tema, nei ragionamenti politici futuri nel centrosinistra regionale ha una certa importanza perché non è in gioco solo la futura amministrazione di Matera, ma soprattutto è in gioco l’esistenza stessa del PD in Basilicata.



🟩 Dopo la sconfitta alle regionali, la deflagrazione del partito a Potenza, dove il centrosinistra vince ma senza simboli, nessuno può nemmeno lontanamente immaginare che il PD non si presenti col simbolo alle prossime amministrative di Matera.

Sarebbe la certificazione di un partito piegato alle logiche padronali di chicchessia e in totale dissoluzione nei suoi principi fondativi.

Bisogna evitarlo!”