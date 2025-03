Pd Matera cerca candidato al Comune. E non condivide scelta Cifarelli

Poche righe, dopo qualche giorno di attesa, riunioni tra Matera e Potenza e con il tavolo di centrosinistra che va dal Pd a Bcc, M5s, Psi, Avs, Matera Civica, a Progetto Matera che potrebbe far conoscere entro domenica perimetro dello schieramento, candidato sindaco e programmi. E qui la ridda di nomi già sentiti in passato o, a sorpresa, ex novo si affollano tra quelli pensati ma da ufficializzare per la designazione finale. Si attende, è il caso di dire, con speranza messianica un ”Salvatore” del centrosinistra materano. Pollice verso…il consigliere regionale Roberto Cifarelli che, precisiamo, a titolo personale farà le primarie dei ”Giovani per Matera” che le avevano chieste- ma inutilmente- allo stesso centrosinistra. Iscritti,simpatizzanti e la piazza muoiono dalla curiosità per conoscere l’esito delle Primarie ”libere” dove concorrono candidati e candidate https://giornalemio.it/politica/tutti-per-uno-e-primarie-libere-per-tutti-il-6-aprile/ di diversa esperienza e provenienza dal centro destra al centro sinistra : da Nicola Casino a Cinzia Scarciolla, da Adriana Violetto a Paolo Grieco allo stesso Roberto Cifarelli. Se il consigliere materano, che ha militato dal Pci al Pd dovesse imporsi e, pertanto, sarebbe il candidato sindaco ufficiale della ‘coalizione” delle primarie libere con il sostegno degli altri concorrenti e dei rispettivi partiti e movimenti, le porte del Partito Democratico per Roberto Cifarelli verrebbero definitavamente chiuse. Cifarelli in lizza contro il candidato del centrosinistra , che potrebbe essere del Pd, oltre che con candidati del centrodestra e di altre civiche? Davvero intrigante… Fantapolitica? Aspettiamo.



DOCUMENTO POLITICO PD MATERA



Giovedì 27 marzo si è riunita la Direzione cittadina del Partito Democratico di Matera.

La direzione, dopo ampio dibattito sulla situazione politica in vista delle elezioni amministrative a Matera, ha preso atto della decisione del consigliere regionale Roberto Cifarelli di aderire, a titolo personale e non in rappresentanza del Partito Democratico, alle primarie aperte dei “Giovani per Matera”.

Trattandosi di primarie non organizzate dal centro sinistra, si rischia di pregiudicare la serenità dei rapporti nella coalizione.

Anche per tale ragione la scelta del consigliere Cifarelli non trova l’adesione del partito democratico, in quanto diverge con la linea politica e la strategia delle alleanze del centro sinistra e del Partito Democratico.



La divisione che si è prodotta negli ultimi mesi nel Partito Democratico materano ha contribuito ad alimentare incertezze e ritardi nei lavori preparatori per le elezioni comunali della coalizione di centrosinistra. Dopo il dibattito avvenuto in direzione, il Partito Democratico sarà da subito impegnato a favorire la definizione, in tempi brevissimi, dell’alleanza politica e programmatica del centrosinistra nonché della candidatura unitaria a sindaco/a di Matera.

Il Partito Democratico continuerà ad operare con tutte le altre forze politiche e civiche di csx alla ricerca di una soluzione unitaria.

Il documento è stato approvato con 20 voti a favore su 30 partecipanti, con 10 componenti che non hanno partecipato al voto.



Matera, 27/03/2025

Pd Matera

La Presidente Lia Adorante