PD Matera: centrale biogas a La Martella solo con consenso residenti

“Il Partito Democratico di Matera esprime profonda preoccupazione in merito alla recente proposta di trasformare l’area ex discarica de La Martella in una centrale di produzione di biogas. Abbiamo sempre posto grande attenzione alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini del borgo, che hanno vissuto a lungo le difficoltà legate alla vicinanza prima di una discarica, e ora si trovano di fronte alla prospettiva di un impianto industriale. Da tempo esprimiamo anche pubblicamente, non ultimo l’intervento del già assessore Menzella, il disagio che deriva da un insufficiente studio e approfondimento da parte dell’amministrazione sui grandi temi di sviluppo della città.” Lo scrive il Segretario cittadino del PD, Luigi Gravela, in una nota che così prosegue: “Riteniamo fondamentale basare le decisioni su dati scientifici e programmi ben strutturati, e continueremo a insistere per un approccio più rigoroso e informato soprattutto in merito alle questioni ambientali che coinvolgono la comunità locale. Durante il nostro mandato al governo della città, abbiamo sempre cercato di ascoltare e comprendere le esigenze della comunità locale. La questione della discarica è stata al centro delle nostre attenzioni, e ci siamo impegnati a garantire la bonifica e la chiusura totale dell’area, rispettando le legittime preoccupazioni dei residenti. La recente inversione di rotta da parte dell’amministrazione comunale, che ora propone la realizzazione di una centrale di biogas, solleva comprensibilmente nuove preoccupazioni tra i cittadini di La Martella. Capiamo la delusione e il senso di tradimento che possono provare i residenti, specialmente dopo i festeggiamenti del 2023 per i 70 anni dall’istituzione del Borgo. La presenza e l’impegno del Consigliere Regionale del Partito Democratico, Roberto Cifarelli, in questo contesto, aggiungono un valore significativo al nostro impegno. La nostra partecipazione attiva e il costante dialogo con la nostra comunità sono fondamentali per garantire che le voci dei cittadini siano ascoltate e considerate nelle decisioni che influenzeranno il loro futuro. Il Partito Democratico di Matera chiede all’amministrazione comunale di ritornare al tavolo del dialogo con la comunità locale. La decisione di realizzare una centrale di biogas non dovrebbe essere presa senza un ampio coinvolgimento e consultazione dei residenti di La Martella. Il Partito Democratico di Matera è impegnato a difendere gli interessi e la qualità della vita dei cittadini, e continueremo a lavorare per garantire un approccio equo e trasparente nella gestione delle questioni ambientali e industriali che coinvolgono la nostra comunità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.