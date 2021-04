Da un pò di tempo la comunicazione del Presidente Bardi ha subito una sterzata con un uso dei social sconosciuto in precedenza, spesso con toni disinvolti e poco istituzionali. Una modalità che se è vero consente maggiore visibilità e possibilità di “vendere” una immagine dei fatti più efficace, spesso fa scivolare nella propaganda e quindi in qualche contraddizione che lascia traccia. Ed è a ciò che si attacca la critica del PD di Matera, contenuta nella nota che riportiamo a seguire, che accusa Bardi di avere alimentato (in barba ai dati) la speranza di un passaggio della Basilicata in zona gialla nelle categorie (bar, ristoranti, ecc.) interessate alle prime aperture. Con taluni che lo avrebbero preso in parola ed effettuato spese per non farsi trovare impreparati, salvo poi ricevere doccia fredda e danni a fronte di questo atto di fede nelle parole del Presidente della Regione, rivelatosi mal riposto.

“La mancata zona gialla della Basilicata è una beffa –si legge nel documento– che ha un nome e cognome: il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Solo pochi giorni fa il nostro Presidente si pavoneggiava, di fianco al commissario per l’emergenza covid generale Figliuolo, lasciandosi andare a dichiarazioni che erano mosse dalla propaganda e non dai fatti.

Rimarrà memorabile il tweet del nove aprile, con il quale il Presidente preannuncia che la #Basilicata ha numeri da zona gialla (nonostante l’indice RT maggiore di 1)

E ancora, il quindici aprile: “Io penso che il ripristino della zona gialla si possa fare il prossimo venerdì, 23 aprile, per riaprire definitivamente il 26 aprile”: lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando con la trasmissione “Un giorno da pecora”, in onda su Rai Radio1.

Invece, dopo pochi giorni, la Basilicata è stata riconfermata zona arancione, ma le dichiarazioni di Bardi non sono state innocue. Tanto da ingenerare aspettative nei cittadini, soprattutto negli operatori economici del commercio, della ristorazione e del turismo che chiaramente hanno cercato di non farsi trovare impreparati alle riaperture legate alla zona gialla. Purtroppo, oltre il danno la beffa. Ai lavori di preparazione per le riaperture si sono aggiunti i disservizi dovuti alla interruzione di tali procedure producendo un danno aggiuntivo.

Al Presidente Bardi diciamo che la comunicazione è un elemento da maneggiare con estrema cura. Non può trasformarsi in mera propaganda, e questo caso ne dimostra tutti gli effetti negativi.

I cittadini sanno, sulla loro pelle, come sono state gestite le varie ondate dei contagi da Covid-19 quanto ai tracciamenti, all’interruzione di tantissimi servizi sanitari oltre quelli legati alla pandemia; le mancate risposte alle fragilità economiche e sociali, ed il “modello Basilicata” non è stato certo preso come esempio da chicchessia.

Dobbiamo ringraziare la grande abnegazione degli operatori sanitari, degli amministrativi delle aziende sanitarie e dei Sindaci che, con pazienza ed enormi sacrifici e pur in assenza di una precisa catena di comando, hanno retto la botta d’urto di questa pandemia.

Tutto il resto è solo dannosa propaganda.”