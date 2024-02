PD Matera: Bardi e Casino non hanno capito i problemi della biblioteca T.Stigliani

“Lo stanziamento di € 870.000,00 deciso dalla regione con propria delibera a favore della Biblioteca provinciale “T. Stigliani” di Matera per la “realizzazione di interventi infrastrutturali materiali e immateriali” dimostra che il presidente della Regione e l’assessore al ramo non hanno capito nulla dei problemi della Biblioteca di Matera.” E’ il secco commento del segretario del PD di Matera Luigi Gravela al provvedimento regionale richiamato (https://giornalemio.it/cronaca/giunta-regionale-approva-scheda-operativa-per-biblioteca-provinciale/) contenuto in una nota che così prosegue: “La biblioteca T. Stigliani necessita immediatamente di un progetto di rilancio dell’attività propria con personale qualificato e competente, in grado di fare funzionare uno dei presidi più importanti del Mezzogiorno d’Italia. La toppa a colori introdotta in questi giorni non risolve alcun problema, anzi rimanda ad un futuro incerto. E’ l’ennesima presa in giro che il Governo Bardi e Company utilizzano come specchio per le allodole, offendendo ancora una volta l’intelligenza dei materani e dei lucani tutti. Un risultato a cui si giunge a causa della sordità del centrodestra che rifiuta, come sempre, il confronto con chiunque, dimostrando il loro sentimento di avversione verso la Basilicata ed i suoi territori in ogni aspetto della vita civile, culturale e sociale.”

