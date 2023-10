PD: Lisurici e quello strano “Patto per Matera”.

“La città di Matera, o meglio il Sindaco di Matera e la sua maggioranza, stamane hanno dovuto prendere atto della fine del “patto per la città”. A comunicarlo è il consigliere già della Lega, oggi del partito “Noi Moderati”, Francesco Lisurici che annuncia il suo ritorno nei gruppi di opposizione.” Inizia così la nota a firma del Segretario cittadino del PD, Gravela Luigi, e dei consiglieri comunali Alba Carmine, Perniola Tommaso e Schiuma Giovanni, in cui si aggiunge che: “Avevamo sorriso quando vedemmo il Sindaco partecipare alla conferenza stampa nella quale Lisurici, formalmente nel gruppo Lega in Consiglio comunale, annunciava il suo sostegno alla risicatissima maggioranza a trazione 5 Stelle. Cosa fosse realmente il fantomatico “patto per la città” che consentiva alla maggioranza consiliare di assicurarsi il voto del consigliere della Lega non era dato sapere.

Esso è franato, leggendo quanto scritto dal consigliere Lisurici, perché le istanze dei “suoi” elettori sarebbero state disattese, di qui dunque il passaggio nei gruppi di minoranza. In buona sostanza Lisurici era in appoggio alla maggioranza solo e se fossero stati esauditi i suoi desiderata.

Parole gravi che, nella ingenua formulazione dell’ex consigliere di maggioranza, segnano la cifra di una amministrazione che cinicamente pensa di poter sopravvivere pur in diversa composizione rispetto all’esito elettorale e politico consegnato alla città con le amministrative dell’autunno del 2020.

Il Sindaco chiarisca ora se è in grado di assicurare un governo vero alla città e dimostri in Consiglio Comunale la reale consistenza della sua maggioranza. La città di Matera merita più rispetto e soprattutto chiarezza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.