PD Lavello: “Nessuna alleanza con Donatella Merra. Smentiamo categoricamente”

Con una nota congiunta a firma di Giovanni Lettieri – Segretario Regionale PD, Arduino Lospinoso – Segretario Provinciale PD e Carmela Petruzzelli – Segretaria cittadina PD Lavello, il Partito Democratico ha smentito “con fermezza quanto riportato” ieri “da Il Quotidiano della Nuova Basilicata (n.d.r.: non si capisce bene se il riferimento è “L’Altra Voce -Il Quotidiano del Sud” o “La Nuova del Sud”) in merito a una presunta coalizione con Donatella Merra in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.” Nella “nota ufficiale, il circolo cittadino afferma: “Riteniamo necessario chiarire una volta per tutte che non esiste, né è mai esistita, alcuna ipotesi di coalizione con l’ex assessora Merra. Le voci diffuse sono del tutto prive di fondamento politico o strategico. Il nostro progetto resta coerente con i valori e la linea del Partito Democratico, distante anni luce da certe visioni e metodi che non ci appartengono. La smentita arriva per evitare strumentalizzazioni e confusione, soprattutto in una fase delicata del confronto politico cittadino.” “Non intendiamo alimentare ambiguità – si legge nella nota – ma rafforzare la nostra posizione chiara e trasparente di costruzione di un’alternativa progressista e democratica per Lavello.

Il PD locale ribadisce che “ogni comunicazione ufficiale avverrà attraverso i canali del partito” e conferma l’impegno attivo nella definizione di una proposta politica solida, costruita con gli alleati del centrosinistra e aperta al confronto con tutte le realtà moderate del territorio.”

