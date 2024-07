PD interroga Bennardi su attuazione protocollo d’intesa Comune-Guardia di Finanza

I consiglieri comunali del PD Alba Carmine, Tommaso Perniola e Giovanni Schiuma hanno reso noto di aver indirizzato (Al Sindaco del Comune di Matera, Al Presidente del Consiglio Comunale, All’Assessore competente) una “INTERROGAZIONE” sullo “Stato di attuazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Matera e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza”. A seguire il testo. “Premesso che:

– Con Delibera n. 43/2023 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione avente ad oggetto “Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Matera e il Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza”.

– La Giunta Comunale, con Delibera n. 450/2023 del 06/12/2023, ha approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Matera e la Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici. Considerato che:

– Il Protocollo d’Intesa prevede una stretta collaborazione tra il Comune e la Guardia di Finanza per lo scambio di informazioni e dati necessari a prevenire irregolarità, frodi e abusi legati ai finanziamenti pubblici, inclusi quelli europei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

– La delibera della Giunta ha conferito al Sindaco il mandato di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Rilevato che:

– Nonostante l’approvazione formale, non risultano ad oggi azioni concrete intraprese per l’attuazione di quanto deliberato.

– L’importanza di una rapida e efficace attuazione del Protocollo è cruciale per garantire la trasparenza e la legalità nella gestione dei fondi pubblici e per prevenire condotte illecite che possano danneggiare gli interessi economici del Comune e dei cittadini. Si interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. Quali sono le ragioni del mancato avvio delle attività previste dal Protocollo d’Intesa approvato con la Delibera di Giunta n. 450/2023?

2. Se e quando è prevista la firma formale del Protocollo da parte del Sindaco e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza?

3. Quali sono le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per garantire la piena attuazione del Protocollo e quali tempi sono previsti per la sua operatività?

4. Se sono stati individuati i referenti operativi per l’attuazione del Protocollo sia per il Comune che per la Guardia di Finanza, come previsto dall’accordo.

5. Quali misure sono state pianificate per monitorare e verificare l’efficacia del Protocollo una volta attuato? Conclusioni:

Si richiede una risposta scritta e dettagliata su quanto sopra esposto e l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale, affinché possa essere discusso e chiarito lo stato di attuazione di una misura così importante per la nostra comunità.”

