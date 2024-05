Pd in vista del voto. Apre confronto a Matera

Mentre tutto tace al livello regionale su una riflessione che andava fatta , dopo la serie di errori e orrori strategici, che hanno consentito al centro destra di allargare lo schieramento a sostegno del riconfermato Vito Bardi, e con le Comunali di Potenza con le opposizioni in ordine sparso e senza il simbolo del Pd, a Matera il partito guidato da Elly Schlein apre al confronto. E questo, dopo il voto, e a un anno e mezzo dalla elezione del sindaco e del consiglio comunale è un dato positivo.Quantomeno si abbozza una analisi del voto delle regionali , che a Matera e provincia – aldilà di situazioni locali- è andata meglio a sostegno del candidato presidente Piero Marrese rispetto alla provincia di Potenza, che paga la ‘’evanescenza’’ di strategie dal fiato corto. E sarà l’occasione per parlare delle europee e dei prossimi appuntamenti elettorali. A cominciare da Matera, dove il Pd è in consiglio, ma non nella maggioranza guidata dal sindaco Domenico Bennardi ( M5s) che è alle prese di fibrillazioni ormai palesi e sempre in Azione….



L’ANNUNCIO DEL SEGRETARIO LUIGI GRAVELA

Dopo il risultato delle ultime elezioni regionali, dove il PD è risultato essere il primo partito della città, lunedi 13 maggio, alle ore 17e30, presso l’Hotel San Domenico il Partito Democratico terrà un’Assemblea pubblica, aperta a simpatizzanti, iscritti e dirigenti per analizzare insieme il risultato elettorale, lanciare una forte campagna in vista delle prossime elezioni europee e programmare un lavoro sulla città in preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’obiettivo è coinvolgere da subito i cittadini e le forze migliori della città e della Matera Democratica, i veri protagonisti della nostra comunità, per ascoltare, accogliere idee, preoccupazioni e speranze per il futuro.

La cittadinanza è invitata.

Luigi Gravela

Segretario PD Matera