Oramai la questione ha preso una piega pericolosissima per la libertà di espressione in questo clima guerrafondaio che sta impazzando nel Paese. Articolare un qualsiasi pensiero che non sia una asettica e ovvia condanna del cattivo orso russo è considerato reato di correità con lo stesso. Ma chi lo fa sostiene di farlo “in difesa dei valori dell’Occidente“!

E che si possano sostenere idee diverse e opposte in Parlamento, che nei programmi TV si confrontino voci ed opinioni diverse non è una caratteristica tipica della democrazia occidentale?

E non è un bene per la democrazia che su un tema così drammatico come la guerra e la pace i partiti, i parlamentari discutano e non si riducano ad un manipolo plaudente, come accade nella tanto vituperata Duma?

E non è un bene per la democrazia che in televisione ai cittadini venga fornito non solo il sangue e il dolore delle immagini che arrivano dal fronte, 24 ore su 24, ma anche ragionamenti e non propaganda a senso unico, come accade nella tanto vituperata Russia (ed ora anche nell’Ucraina dove sono stati posti al bando testate e partiti non allineati con Zelensky)? La vogliamo far vivere questa democrazia? O no?

Ma in ragione di una narrazione a senso unico non sono ammessi dubbi di sorta, al punto che siamo arrivati a mettere all’indice le voci dissonanti sia in Parlamento che in TV.

Già qualcuno si è preso la briga su qualche giornale di stendere elenchi di presunti amici di Putin rei di introdurre non solo opinioni diverse (che avrebbero comunque il sacrosanto diritto di essere espresse) ma addirittura supportarle con dati e fatti che cozzano con la vulgata che deve spingere tutti alle armi (nel senso di aumentarle sullo scenario di guerra e poi di aumentare al 2% del pil le spese degli armamenti futuri) per ottenere la pace.

Da qui a fare che la TV pubblica impedisca di stipulare contratti di collaborazione con competenti nella materia che ruota intorno a questo conflitto, solo perchè mette in fila dati e fatti non graditi alla narrazione ufficiale, è un attimo.

Infatti, poco fa da Viale Mazzini si è fatto sapere che: “La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma “Cartabianca” che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione“.

Dopo la partecipazione, martedì scorso, di Orsini al programma di Bianca Berlinguer, si è scatenata la contraerea di un partito che non ha remore a contraddire persino il suo nome, che ha definito “inaccettabile” il modo in cui le risorse del servizio pubblico vengono utilizzate e che con il suo esponente, Andrea Romano, ha definito sempre Orsini un “pifferaio della propaganda di Putin“. Detto fatto.

“Apprendo che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di Cartabianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione.” E’ stata questa la reazione di Bianca Berlinguer che ha precisato che “Non condivido la decisione di escludere una voce certamente rappresentativa di un’opinione presente nella società italiana e tra gli studiosi, in quanto ciò porterebbe a una mortificazione del dibattito che per essere tale deve esprimere la più ampia pluralità di idee”.

Ed ha concluso con un banale quesito: “Non è forse questa la missione del servizio pubblico?”

Certo che dovrebbe essere così, ma qui a furia di esportare la democrazia agli altri, rischiamo che non ce ne rimanga un briciolo.

Togliamoci dunque rapidamente l’elmetto prima che i cervelli comincino a bollire e andare in fumo.

Comunque non è finita per i normalizzatori perchè quel professore di sociologia della Luiss che è Alessandro Orsini, alla notizia della revoca del contratto ha dichiarato: “Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei puntate con Carta Bianca. Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente…”.

A loro non resta che trovare il modo per zittirlo in altro modo. Venghino, venghino…. cominciate a sparare.