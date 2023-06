PD e destre approvano l’ASAP: usare PNRR per armi. Elly, dì qualcosa di sinistra!

E poi si dice che il nuovo PD di Elly Schlein non lo si vede arrivare. Ma dov’è la differenza dal vecchio, se si continuano a mantenere le stesse posizioni, come ad esempio sul tema cruciale della guerra e gli armamenti, su cui per altro è coincidente addirittura con quello di Giorgia Meloni? E’ successo ancora al Parlamento europeo dove il PD (10 si, 4 astenuti e un solo contrario Massimo Smeriglio) ha votato per consentire ai governi nazionali di usare i soldi del PNRR e dei Fondi di coesione per armi e munizioni da inviare in Ucraina. Denaro destinato a spese sociali che potranno finire agli armamenti sotto la sigla ASAP, con il PNRR che cambia pelle e diventa Piano Nazionale di Ripresa del Riarmo. Hanno votato contro (oltre a Smeriglio già citato) per l’Italia, gli europarlamentari del M5S, oltre a Rosa Damato e il lucano Piernicola Pedicini (a seguire la sua dichiarazione di voto) formalmente risultanti iscritti al “Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea“.

E’ evidente che il tanto atteso “nuovo” PD di Schlein farebbe bene a manifestarsi quanto prima uscendo dalle ambiguità che lo hanno portato a questo punto. A fingersi morti per sopravvivere, ovvero la strategia di Letta, non è che funzioni granché. Il PD dovrebbe rompere gli indugi e guardare ai tantissimi che non votano più. Alla grande maggioranza di Italiani che è per la pace. Dovrebbe assumano posizioni chiare e nette. Che lo facciano distinguere dagli altri. Soprattutto dalle destre. Mentre, anche in questo caso, a parole ci si dice contrari all’utilizzo dei soldi europei in questione per le armi, ma poi si vota a favore. Pietro Bartolo (tra i dem astenuti) ha dichiarato “E’ un delitto contro i nostri figli e contro i cittadini più fragili“. Per Massimiliano Smeriglio “Il Parlamento UE ha dato un assegno in bianco ai governi nazionali e al governo Meloni per spostare soldi sul riarmo….Con la guerra avanza un’agenda di destra che dobbiamo contrastare frontalmente non subire.” E allora per dirla morettianamente “Schlein dì qualcosa di sinistra…“! Ma in fretta.

A seguire la dura posizione presa da Libertà e Giustizia – Rete italiana Pace e disarmo – ANPI – ARCI, dal titolo “Il Parlamento europeo approva il Regolamento per la produzione di munizioni: una gravissima violazione della natura e delle regole dell’UE”

“Oggi, 1° giugno 2023, i membri del Parlamento europeo hanno votato con procedura d’urgenza la proposta di Regolamento a sostegno della produzione di munizioni (ASAP). Esso prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro di fondi del bilancio UE per sovvenzionare l’industria bellica, ed ulteriori stanziamenti provenienti da una collaborazione privato-pubblica. Questa proposta continuerà il suo iter con una triangolazione tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo.

Una grande quantità di denaro proveniente dalla fiscalità dei contribuenti europei andrà ad imprese che, con il conflitto ucraino ed in altre aree del mondo, stanno già guadagnando superprofitti esorbitanti. Il Parlamento, abdicando al proprio ruolo politico ed istituzionale, rischia di avallare la proposta della Commissione, che diviene di fatto l’organismo decisore per la strategia e la produzione di armi nei 27 Paesi dell’UE.

L’Unione Europea entra così in regime di ”economia di guerra”, con provvedimenti che vengono presentati sotto mentite spoglie di politica industriale, marcando in realtà un ulteriore passaggio nel percorso della sua militarizzazione.

Per produrre un milione di munizioni potrebbero essere utilizzati i fondi del Recovery Fund destinati alla ripresa economica, al fine di superare ritardi enormi e diseguaglianze profonde. In ragione dell’ “urgenza” sarà possibile derogare dalla direttiva sull’orario di lavoro, aumentandolo se e quando necessario; si aggirano inoltre le direttive in materia ambientale e di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori, conquiste fondamentali per tutti i cittadini europei.

Il Regolamento ASAP nasce negli uffici della Commissione Europea e contraddice chiaramente quanto sancito nell’art. 41 del Trattato sull’Unione europea che vieta che “le spese derivanti da operazioni aventi implicazioni militari o di difesa” siano a carico del bilancio dell’UE. Per questo riteniamo che il testo votato oggi dal Parlamento europeo violi il Trattato stesso, nonché la nostra Costituzione che all’art.11, a partire dal “ripudio della guerra”, limita le cessioni di sovranità ad “un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni”.

Siamo davanti a una gravissima violazione della natura e delle regole dell’Unione Europea e per certi aspetti delle norme vigenti in materia di diritto al lavoro, tutela dell’ambiente e della salute. Per questa ragione, rimane aperta la via del ricorso giudiziario a livello nazionale ed europeo. Con tutte le associazioni che condividono queste posizioni, nei prossimi mesi ci batteremo per tornare ai valori antifascisti, dunque di pace e di solidarietà, che erano e sono i pilastri del progetto europeo.”