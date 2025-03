Pd e centrosinistra nel limbo….se ne parla dopo le primarie libere?

E pare proprio di sì, visto che ufficialmente non c’è un candidato del Pd e che le avances (giuste) di un nome di Basilicata casa comune o di altri Vincenzo Santochirico Progetto Comune) non sembrano praticabili e nè da altre componenti della coalizione, Psi, Verdi, Avs, M5s (se il perimetro è questo) sono venute candidature autorevoli in grado di sbaragliare il campo e superare la ”oggettiva concorrenza” delle primarie indette dai ”Giovani per Matera- Matera per i Giovani” con un candidato di peso come il consigliere regionale Roberto Cifarelli (pd), che si candidato a titolo personale. E con lui Nicola Casino, Cinzia Scarciolla, Adriana Violetto e Paolo Grieco espressione di esperienze diverse, ma che alla fine – in base al patto sottoscritto- dovranno andare avanti insieme per il voto amministrativo del 25 e 26 maggio. Allora? Buon senso vorrebbe che, Pd in testa, si debba attendere l’esito delle primarie per superare ogni comprensibile imbarazzo… Ci si poteva pensare prima? Certamente, ma quando non si chiariscono le cose per tempo il risultato non può che essere questo. E le primarie libere, piaccia o no, hanno contribuito a smuovere la situazione. Ancora una settimana, che potrebbe essere risolutiva o fatale a seconda di come la si vede. Pronostici aperti. Mettiamo la scommessa? Come si dice a Matera….