PD e AVS sono gli unici a crescere in modo assoluto rispetto alle politiche. VERO!

Chi sono i veri vincitori a livello italiano delle elezioni europee? I partiti e le liste che hanno realmente guadagnato voti rispetto alle ultime elezioni politiche? Come abbiamo visto sicuramente non sono i partiti che compongono il governo di Giorgia Meloni, che tutti insieme hanno perso oltre un milione di voti, nonostante vogliano far passare questa fake news, come abbiamo già riportato in altro articolo (https://giornalemio.it/politica/meloni-tutti-i-partiti-della-maggioranza-crescono-falso-ecco-i-numeri/). E’ vero, invece, cio che ha affermato Elly Schlein: “Siamo i soli, insieme ad AVS, a crescere in modo assoluto rispetto alle scorse elezioni politiche.” Infatti, il PD, rispetto alle politiche del 2022 cresce sia in percentuale che in voti: passando dal 19,1% al 24,08% e da 5.356.180 a 5.604.346 voti. Stesso dicasi per l’Alleanza Verdi-Sinistra che crescono a loro volta da 3,6 % al 6,73% e da 1.018.669 a 1.565.896 voti. Sempre nell’ambito delle forze che si oppongono al governo, da registrare anche i 513.240 voti conquistati dalla lista Pace Terra Dignità che non era presente alle scorse politiche e che non ha però raggiunto il quorum del 4% per ottenere seggi nel parlamento europeo. Si è registrato invece, sempre in questo campo di opposizione, un crollo verticale del M5S di Giuseppe Conte che passa da 4.333.972 voti delle politiche del 2022 ai2.324.533 di queste europee. Una frana. Che però riguarda anche Azione e Italia Viva che non raggiungono il quorum e conseguono una secca perdita di oltre un milione e trecentomila voti rispetto alle scorse politiche.

