PD: Disposizioni mobilità, garantiscano equilibrio tra vita quotidiana ed esigenze del turismo

Il Partito Democratico di Matera con una nota porta all’attenzione del Commissario Prefettizio “una serie di criticità emerse nella gestione della mobilità urbana, con particolare riferimento all’obbligo di transito degli autobus nella zona nord della città. Tale disposizione -si afferma- rischia di creare disagi significativi sia ai residenti che ai visitatori, compromettendo ulteriormente la fluidità del traffico cittadino e l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico.” Pertanto, nel documento si sostiene essere “indispensabile sospendere temporaneamente l’obbligo degli autobus nella zona nord, al fine di consentire una pianificazione più adeguata che tenga conto delle specificità del periodo e delle prenotazioni turistiche già effettuate. Matera, patrimonio dell’UNESCO, deve essere gestita con attenzione, garantendo un equilibrio tra la vita quotidiana dei cittadini e le esigenze del turismo, settore strategico per l’economia locale.” E nel contempo procedere alla “convocazione urgente delle associazioni che rappresentano le guide turistiche, in modo da avviare un confronto costruttivo e individuare soluzioni condivise. Le guide turistiche, in virtù della loro esperienza sul campo, possono offrire preziosi contributi per migliorare la fruibilità della città da parte dei visitatori, senza penalizzare i cittadini.” Per affrontare la problematica, si sostiene ancora nel documento dem, “E’ fondamentale lavorare a una riorganizzazione della mobilità urbana che sia in linea con le necessità del periodo, considerando l’afflusso turistico previsto e garantendo al contempo un sistema di trasporti efficiente. Un coordinamento efficace tra Commissario Prefettizio, associazioni di categoria e cittadinanza può contribuire a risolvere le criticità attuali, valorizzando al meglio le risorse della nostra città.” A tal fine, conclude la nota “Il Partito Democratico di Matera ribadisce la propria disponibilità a collaborare con tutti gli attori coinvolti per costruire soluzioni sostenibili e a lungo termine che rispondano alle esigenze di Matera e dei suoi abitanti.”

