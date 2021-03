Con quel vigoroso “Mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid” Nicola Zingaretti ha detto il suo sonoro “PD ciao…” e sicuramente lasciato il segno che rimarrà di più nella memoria collettiva della sua esperienza politica.

Non ce ne vogliano i suoi estimatori. Una persona indubbiamente seria, onesta e leale, la cui cifra -però- è stata quella di galleggiare su quel magma che è il PD, con una presenza quasi impercettibile che ha evitato accuratamente di dare quella sterzata necessaria che forse gli avrebbe risparmiato questo triste ed ingeneroso epilogo. Ma forse non era più possibile. Non è più possibile. Così come fu per Gorbaciov con l’URSS…..troppo tardi e a fronte di un soggetto in avanzata decomposizione.

E si, perché, nel mentre già la balena piddina sembra in piena metabolizzazione dell’accaduto e già spuntano i nomi dal monte per sostituirlo -“Pd, spunta l’idea di Fassino reggente” (La Stampa, 6.3). “Spunta Finocchiaro” (Repubblica, 6.3). “Bonaccini è il favorito, ma insieme a lui c’è Orlando. Spunta anche Roberta Pinotti” (Fanpage, 6.3). “Per la successione spunta Letta” (Repubblica, 7.3)– qualcuno ricorda come questo “amalgama mal riuscito” per essere un partito (che infatti non è mai diventato) abbia fagocitato ben sette segretari (Veltroni, Franceschini, Bersani, Epifani, Renzi, Martina, Zingaretti) nei suoi tredici anni di vita.

Ma c’è davvero qualcuno che ancora pensa che questo corpone figlio di una fusione a freddo, fortissimamente voluta da Prodi e portata a compimento da Veltroni in quel triste autunno del 2007, possa essere recuperato ad un progetto politico culturale che abbia una qualche parvenza di sinistra?

Chi si ostina a crederlo ha le classiche fette di prosciutto sopra gli occhi e/o è vittima ancora di un equivoco che accompagna questa strana creatura : ovvero che il PD sia per vocazione un partito di sinistra! Non è vero. Non lo è mai stato. Non ha mai voluto esserlo.

Negli anni ha sfinito i suoi elettori e militanti, ha abbandonato le sezioni come luoghi della politica vicino alle persone per concentrarsi nei palazzi del potere. Ha subito due scissioni, una a sinistra e una a destra, a dimostrazione del capolavoro di ambiguità in cui è immerso.

Esso stesso è stato un equivoco in cui far convivere filiere diverse con tanti capi e capetti oramai intenti -per l’appunto- ad un solo obiettivo stare al potere. Infatti è stato al governo 10 anni su 13 con una classe dirigente attenta sempre più alla autoconservazione e sempre più avulsa dalla società. Il risultato è che dopo tanto stare al potere il consenso è sceso ad un modesto 18%, la stessa che avevano all’epoca i soli DS.

Ma di quello che era il portato dei DS è rimasto ben poco, nessuna identità politico culturale degna di questo nome, una correntocrazia interna sfrenata quasi tutta oramai a trazione ex DC (i cui capi non a caso sono tutti al governo: Franceschini, Guerini e l’ex della filiera migliorista Orlando).

Insomma, quelle parole di verità dette da Zingaretti suonano tanto come l’epitaffio per un PD che muore democristiano!

Ma potrebbero anche diventare un modello per una nuova politica in cui si torna a dire la verità e a rappresentare l’esigenza di partiti veri, degni di questo nome, con idee e politiche ben definite, autonome dai potentati economici che dominano oramai incontrastati sulla politica odierna.