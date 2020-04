“É una sfida inedita quella che stiamo vivendo e che richiede una vera unità istituzionale per costruire una programmazione in grado di rispondere alle esigenze del momento ed al contempo immaginare nuovi scenari per la Basilicata. La riduzione drastica dei contagi, ma casi dolorosi come quelli del Don Gnocchi prima e della RSA di San Giorgio Lucano oggi, ci inducono a non abbassare la guardia ed a migliorare ciò che fin a d oggi non ha funzionato.”

É questo il pensiero unanime del gruppo dirigente del Pd di Basilicata che nei giorni scorsi si é riunito telematicamente per confrontarsi sull’emergenza Covid19. All’incontro promosso dai consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, hanno preso parte il commissario dei Dario Stefano, il sottosegretario alle infrastrutture, Salvatore Margiotta, il capogruppo al comune di Matera, Salvatore Adduce, diversi sindaci e militanti.

Il tutto reso noto con un comunicato stampa che così prosegue:

“Purtroppo fin dall’inizio dell’emergenza si è avuta l’impressione che il governo regionale peccasse di autosufficienza e che l’unità richiesta fosse solo un modo per chiedere alle opposizioni di tacere. E’ stato un errore non aver istituito da subito una cabina istituzionale di regia o quanto meno un patto di consultazione permanente, sulla falsariga dell’impostazione nazionale. Non ci siamo sottratti a far sentire la nostra voce, per segnalare criticità in un’ottica costruttiva. A partire dalla scarsità dei tamponi, ai ritardi nella loro effettuazione, fino all’utilizzo dei principali nosocomi lucani di Matera e Potenza, oggi paralizzati dall’emergenza. Così come non abbiamo condiviso lo scarso coinvolgimento dei sindaci e le gravi reprimende tanto ai medici di base quanto agli operatori dell’informazione da parte di alcune apicalitá. Fatti gravi che hanno delineato quel “teatrino della politica” da Bardi denunciato ma di fatto da egli stesso praticato.”

“Tuttavia, – è emerso ancora nel corso dell’incontro – pur in un quadro di caos tanto nei contenuti quanto nel metodo é prevalso il senso di responsabilità che ha portato i consiglieri regionali a presentare proposte al governatore Bardi oltre che sul versante sanitario, anche su quello sociale ed economico. E’ evidente che nulla sarà come prima e che la Basilicata avrà bisogno ora come non mai di un piano di sviluppo strategico basato su nuovi canoni. Occorrerà ripensare tutto: dalla sanità al welfare; un nuovo modello scolastico; una diversa impostazione dei rapporti tra centro e periferia; una reimpostazione della Pubblica Amministrazione.

Occorrerà ripartire dal lavoro e dal mondo del lavoro. Dalla sicurezza sui luoghi di lavoro declinata ora in versione covid-19. Occorrerà rimettere in moto l’edilizia e ridurre la burocrazia. Occorrerà tener conto ancor di più del tema dello spopolamento.”

“L’ auspicio – che è emerso al termine dell’incontro – é quello dell’istituzione di una cabina di regia per la programmazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali. In questo campo il Partito Democratico di Basilicata è pronto a superare gli steccati politici per dare un contributo reale ai bisogni della nostra terra”.