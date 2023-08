PD Basilicata: a fianco dei lavoratori RMI e TIS e con chi ha visto sospeso il RdC con un sms

“Il PD di Basilicata è al fianco dei lavoratori RMI e TIS nonché al fianco di tutti i 160.000 italiani, di cui 1.601 lucani, ai quali con un sms il Governo Meloni ha comunicato la sospensione della erogazione del Reddito di Cittadinanza. Siamo il partito che sia nelle istituzioni sia nella società è impegnato nella battaglia per garantire il salario minimo ad ogni lavoratore nella consapevolezza che va restituita la dignità del lavoro.” E’ quanto viene ribadito in una nota a firma del segretario regionale del PD Giovanni Lettieri e del consigliere regionale Roberto Cifarelli. Nel comunicato si legge ancora che: “Il PD di Basilicata in Consiglio regionale è stato protagonista assoluto della necessità, ancor prima della istituzione del Reddito di cittadinanza, di garantire un sostegno al reddito di chi ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro; ed è per questo che con legge regionale del 2015, attuata dall’autunno del 2017, fu proprio grazie al Partito Democratico che fu istituito il Reddito Minimo di Inserimento. Con responsabilità e consapevolezza abbiamo costruito uno dei più importanti provvedimenti di politiche sociali, e la Basilicata fu tra le prime regioni d’Italia ad adottarlo e a difenderlo, insieme ai beneficiari dei Tirocini di inclusione sociale, dal tentativo del Presidente Bardi e della sua maggioranza di centrodestra di volerlo smantellare.

La cosa era già chiara in Basilicata fin dal 2019, anno di insediamento del centrodestra a guida Bardi, dal momento che i percettori di Reddito minimo di inserimento e di quelli dei Tirocini di inclusione sociale venivano “sopportati” come un peso inutile sulle casse del bilancio regionale.

A nulla sono valsi fino ad ora i tentativi di queste altre 1817 famiglie di far sentire la propria voce anche attraverso la simbolica tenda allestita nel piazzale antistante il palazzo della Giunta regionale.

Nessun impegno concreto del Presidente Bardi al cospetto delle loro rivendicazioni: solo proroghe e rinvii.

Ci siamo battuti in Consiglio regionale e continueremo a farlo affinché quanto realizzato dal 2015 per migliaia di cittadini e cittadine lucani, con l’impegno quotidiano di costoro nell’assicurare servizi di pubblica utilità, non venisse disperso in progetti dei quali conosciamo il punto di partenza ma non l’approdo che deve inequivocabilmente essere la certezza di un reddito per tutti.

Lo stesso dicasi per i lavoratori della ex mobilità, oggi grazie al centrosinistra impegnati in attività idraulico forestali presso il Consorzio di bonifica della Basilicata, che ancora aspettano di vedere migliorata la propria condizione con il traguardo delle agognate 151 giornate di lavoro effettivo.

Continuiamo ad essere al fianco di tutte queste persone, e solidali con tutti gli ex percettori di Reddito di cittadinanza, insieme ai sindacati sebbene dai banchi dell’opposizione non si governa e tutta la responsabilità politica e sociale è nelle mani del centrodestra e del Presidente Bardi a livello regionale, e della Meloni a livello nazionale.

La responsabilità politica in Basilicata è ancora piu grave perché il centrodestra si accanisce contro le fasce deboli della società lucana non finanziando i piani sociali di zona ed i comuni. Ciò comporterà un autunno caldo per il mancato trasferimento delle risorse ai comuni ed alle province che avranno difficoltà ad erogare servizi quali il trasporto scolastico o le biblioteche; e sarà caldo per i mancati finanziamenti dei servizi sociali che rischiano di interrompersi per minori, anziani, famiglie e persone diversamente abili.

Tutto questo mentre ideologicamente si decide di Cancellare il Reddito di cittadinanza che vuol dire colpire il Mezzogiorno dove la povertà e la disoccupazione sono più forti.

La verità è che abbiamo di fronte un governo nazionale debole con i forti e forte con i deboli: un governo nemico del Sud in cui Fratelli d’Italia, nonostante erede della destra sociale cara al Movimento Sociale Italiano, ha definitivamente sposato la linea dell’ultra liberismo. Il Partito Democratico non indietreggia di fronte alle proprie responsabilità ed è orgoglioso di essere punto di riferimento dei tanti cittadini, lavoratori e lavoratrici in Basilicata, che non vivono la dignità di un lavoro a cui non segue un giusto reddito.

Nella consapevolezza che ci sono battaglie giuste da compiere non ci sottrarremo, mai, dal sostenerle.”