Pci alle Regionali presente con battaglie su giustizia sociale

Quanti attendevano che l’impegno del compagno Antonio Nacci portasse al ritorno del simbolo del Pci sulle schede elettorali, per le elezioni regionali di Basilicata, forse sono rimasti delusi.Non era facile, soprattutto quando si ritorna tra la gente dopo un periodo fatto di delusioni, astensionismo ma con un desiderio di Sinistra, sentito da più parti. Servono passione, sacrificio, entusiasmo per un progetto da ”Lunga Marcia”, per stare in tempo.Da costruire sul campo facendo tesoro di un patrimonio ideale svenduto troppo in fretta e con non pochi errori, da parte di quanti si sono sistemati al ‘centro” per opportunismo o per il potere per il potere. Antonio e altri non si sono persi d’animo e in una breve nota hanno confermato che continuano a lottare su temi come lavoro, sanità, istruzione, casa e sulle disugulianze in generale, proprio come faceva il Pci. Altro contesto, altra epoca. Ma i problemi restano e vanno portati avanti con determinazione. Una esperienza che tornerà buona con il tesseramento e per la comunali di Matera o, in prospettiva,per altri centri della Basilicata. E ora al lavoro per ”il partito”…come si diceva fino a quella frettolosa stagione di ‘riforme’ forzate e della cancellazione si simbolo, storia e organizzazione, che altri hanno mantenuto tanto da governare il Paese.



COMUNICATO STAMPA

Alle prossime elezioni regionali il PCI non sarà presente sulla scheda elettorale.

Purtroppo nonostante lo sforzo di diversi Compagni e la raccolta di un cospicuo numero di

firme non abbiamo raggiunto il numero sufficiente per la presentazione del candidato

presidente e della lista.

Ringraziamo tutti coloro che con la loro firma ci hanno comunque testimoniato la necessità

della presenza di un partito che fuori dagli schieramenti attuali incarni le legittime

rivendicazioni di una sempre maggiore fetta di popolazione.

Lavoro, sanità, istruzione, casa sono solo alcuni dei diritti fondamentali che una seria politica

deve garantire ai cittadini.

Oggi troppe disuguaglianze hanno rilegato molti cittadini ai margini della società senza

prospettive e senza dignità.

Il nostro impegno non verrà mai meno, sappiamo che la strada è lunga per raggiungere gli

obiettivi di uguaglianza e giustizia sociale, ma non ci spaventa ed insieme ai tanti giovani a

cui questo modello di società non piace proveremo a cambiarlo.

Prossimamente saremo in piazza per dare inizio al tesseramento 2024.