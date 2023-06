Pc…Politicamente corretto e pensiero unico. E’ un’Opa pericolosa

Franco Vespe è senz’altro un astronomo che studia galassie e proiezioni geofisiche, ma quanto a considerazioni e sintesi – partendo da Adamo ed Eva, passando per don Sturzo per finire a George Orwell a finire alle due donne agli antipodi della politica italiana, Giorgia Meloni ed Elly Schlein- ci azzecca quando deve puntare il dito dove ci sono errori di sistema e il Pianeta ha imboccato la voragine del buco nero. E allora Politicamente corretto , per semplifcare Pc, che sta per Partito comunista e Personal computer, e Pensiero unico di taglio dittatoriale dove si pensa con licenze autorizzate -proprio come nei software pensati nella Silicon Valley e prodotti in Cina da economia imposta e globalizzata- sono lo spauracchio del terzo millennio. Ma non è tutto . L’effetto serra, sa tanto si saracinesca del pensiero con tanti travisamenti, strumentalizzazioni, per tenere in piedi una economia fallimentare che ha fatto rivoltare la natura e aperto la strada ai surrogati del verde ( green se non potete fare a meno dell’inglese), alla carne in laboratorio per giustificare l’allarme sovrappopolazione da utilizzare su Marte. Alla conquista dello spazio? Avanti. Mentre si sdogana tutto e il contrario di tutto, da trasformare in diritto purchessia. La vicenda dell’utero in affitto, sul quale è in corso una raccolta di firme per considerarlo un reato, aldilà dei casi possibili ( altro interrogativo tra etica,necessità e business) ci si accorge che si sta facendo poco o nulla per consentire alle famiglie tradizionali di mettere al mondo dei figli. Il nodo è nella precarietà del lavoro ( il ritorno dei voucher, dei contratti a termine e della filiera del job acts di renziana memoria) , nell’assenza dei servizi e dei costi per allevare un figlio. Finita? Vespe tira fuori l’Offerta pubblica di acquisto (Opa) delle multinazionali di sostituirsi ai governi locali, per un governo del mondo. E qui gli esempi si sprecano sulle situazioni da mettere all’indice per un mondo incolore e inodore. Per noi Natale è il presepe. Ma viene fuori in tutte le salse l’albero con la scritta in inglese Happy Christmas. Buon natale anche con James Bond, che ha combattuto per 25 puntate la Spectre…Che nella 26^ cambi casacca? Politicamente corretto? Ci aggiungiamo volentieri una S…come scorretto.



VESPE PENSA DA SE E DENUNCIA

Esistono ancora oggi stati dittatoriali feroci e liberticidi ma, nell’area delle democrazie

cosiddette occidentali, si sta profilando una forma di dittatura molto più subdola di

stampo ideologico culturale e di costume che cerca di imporre modelli di vita e forme

di coercizione sventolando prospettive terroristico-catastrofiste o infliggendoci

rivendicazioni di sedicenti variopinti ed esotici diritti civili . Questa dittatura viene

veicolata attraverso il corpus dottrinario del “politicamente corretto” (da ora in poi

PC). Se non ti comporti in un certo modo, se non accetti certe forme dogmatiche di

pensiero, sei di fatto emarginato, reietto, ostracizzato. Ha gli stessi “sintomi” di una

pretenziosa Egemonia Culturale, ma è molto di più! Ma andiamo con ordine. Quali

sono i capisaldi della dittatura del PC ? Il primo caposaldo è quello di praticare ormai

il terrorismo climatico. Questo terrorismo climatico è applicato e propagandato per

imporre stili neo-consumistici abbelliti dal suffisso “green”. Il dogma anti-scientifico è

che i cambiamenti climatici sono prevalentemente, se non esclusivamente, prodotti

dall’attività antropica. L’attività antropica produce CO2, intensifica l’effetto serra, fa

aumentare la temperatura media della terra ed amplifica i casi estremi meteorologici.

In precedenti interventi abbiamo estesamente spiegato come addebitare

esclusivamente al CO2 antropico i cambiamenti climatici, sia un falso ideologico, oltre

che scientifico. Sull’altare di Greta si sta cercando di sopprimere intere filiere della

zootecnia, con le mucche di allevamento pronte ad essere sacrificate in favore del cibo

confezionato con la chimica industriale che ci vuole propinare bistecche sintetiche. La

chiamano carne coltivata! Un altro terrorismo è quello pandemico. Lo abbiamo

vissuto tragicamente durante il COVID. Non è che i provvedimenti presi siano stati

sbagliati o fuori luogo. Non sempre il PC sbaglia!



Personalmente e scientificamente li ho in gran parte condivisi. Altri provvedimenti, tuttavia, sono stati davvero liberticidi

e insensati tanto da essere percepiti complottisticamente come prove generali per

esercitare il controllo totale sull’umanità. Il secondo caposaldo è quello del conio di

inediti e variopinti diritti civili, ritenuti cogenti ed urgenti solo nelle nostre democrazie

occidentali. Ne segnano di fatto il declino. Ormai si è aperta una vera e propria epopea

“eroica” nella quale si scende in piazza, mascherati da Sioux pornografici, per

difendere e rivendicare una nuova raffica di inediti diritti civili quasi fossimo su

“Scherzi a Parte”. Come se le nostre meravigliose costituzioni non li garantissero già.

Desideri, per non dire capricci, di alcune classi sociali agiate, annoiate, radical chic

“Californiane”, da trasformare in diritti da scolpire surrettiziamente nel corpo

legislativo di ciascuno Stato. Guai a contestare la ragionevolezza di queste

“rivendicazioni”. Si viene esclusi, se non proprio discriminati, fino ad arrivare al

linciaggio. Non mi riferisco solo ai diritti LGBT. Oramai il riconoscimento dei diritti di

questa categoria e fuori discussione nella cultura delle nostre società. Mi riferisco

invece alle pretese assurde e disumane attraverso le quali si negano evidenze naturali

che dovrebbero essere incontrovertibili. È ritenuto cosa orribile, disdicevole dal PC

affermare, sulla base di dati scientifici elementari, che un bambino per esempio nasce

dall’incontro fra due persone di sesso diverso. Questo semplicemente lo dice la natura

dopo centinaia di migliaia di anni di evoluzione naturale delle specie. Invece si

vogliono sdoganare pratiche inaccettabili (leggasi utero in affitto) per far nascere “toy

babies” nati per compiacere coppie omosessuali facoltose, negando il dato naturale

che questi figli nascono, ripeto, dall’incontro di un maschio ed una femmina. Un altro

cardine del PC è il declassamento del diritto alla vita e la sua subordinazione a diritti

socio-culturali “derivati”, a dirla con Norberto Bobbio. Come valutare altrimenti

modelli di donna che la vogliono dissociare dalla sua straordinaria naturale capacità a

donare la vita. Il PC elaborato nei suk redazionali dei principali giornali italiani, sta

alimentando la mitologia del 5%. E’ la percentuale delle donne che non vuole avere

figli. È normale e sacrosanto che le donne possono anche non preventivare una loro

maternità nella vita. Nel passato e anche oggi, per motivi religiosi o professionali o per

altro ordine di motivi, la donna si è consacrata ad una missione ed ha rifiutato la

maternità. Il problema oggi è che questo modello vuole diventare un modello di

riferimento ideologico per la donna che vede nella maternità la più grande minaccia

alla sua autorealizzazione.



Non ne parliamo della revisione storica che è il PC sta imponendo culturalmente. Fra

poco entrerà in scena per esempio un Superman che non amerà più Lois Lane ma

Jimmy Olsen. In Cappuccetto Rosso non sarà ucciso il lupo ma il cacciatore. La

Sirenetta è già di colore. Non si può più dire disabile ma diversamente abile; non più

negro ma di colore; non più basso ma brevilineo ecc. Non si può più festeggiare il

Columbus day per portare rispetto ai nativi americani. Di queste sciocche e grottesche

revisioni culturali, linguistiche e storiche dettate dal PC ormai ne abbiamo a iosa.

Sostanzialmente il PC si fonda su almeno 3 pilastri. Il primo è quello della caduta in un

individualismo narcisistico come ineluttabile conseguenza alla tabula rasa che ha

perpetrato il nichilismo ed il relativismo, ai danni di tutti quei valori etico-morali

fondanti di una convivenza civile. Un secondo pilastro è la mancanza ormai del senso

del limite. L’uomo di oggi, non sopporta narcisisticamente alcun limite. Nemmeno

quello che la natura gli impone. Tutto può essere manipolato, distorto, stuprato, pur

di assecondare il mio delirio di onnipotenza. I miei desideri devono trasformarsi in

diritti! Costi quel che costi! Il terzo pilastro è la gnosi La gnosi ci racconta che gli

elementi culturali e la capacità prometeica della scienza e della tecnologia di

manipolare e condizionare la realtà debba essere considerata preminente,

prevaricatrice, se non proprio sopprimente, dello stesso dato natura.

Il PC piace molto agli appassionati di egemonia culturale. In verità il PC è qualcosa di

più inquietante e pericoloso. Il PC è qualcosa di diverso, va ben oltre il tentativo di

imporre un’egemonia culturale. Rampini ci informa che il PC nasce e si sta diffondendo

dalla Silicon Valley californiana. E’ lì che stanno prosperando le poderose

multinazionali dei computer, dei social e di internet.C’è la TESLA di “goldfinger” Elon

Musk. Hanno bilanci superiori anche a grandi stati ben sviluppati. Si sono confrontati

fino ad ora due modelli di Globalizzazione: quella “liquida” guidata appunto dalle

multinazionali che hanno interesse a spazzar via le diverse etnie (ovvero cultura, storia

e tradizioni dei diversi popoli). Dall’altra una globalizzazione sana alla quale i popoli si

affacciano per arricchirla con una propria carta d’identità culturale ed etnica.

Purtroppo sta vincendo la prima. Ma le multinazionali ora non si limitano solo a

prosperare. Ora vogliono anche governare il mondo e sostituirsi agli stati dei popoli!

Vogliono costituire quella “Spectre” che il James Bond, immaginato da Ian Fleming, ha

strenuamente combattuto. Stanno creando una ONG che ha lanciato un’OPA per il

governo del Mondo! Il politicamente corretto è il verbo della Spectre! E’ complottismo

questo ? Forse! A noi il dovere di sorvegliare