Paterino ripresenterà Odg Bonus Tari 2025 per famiglie bisognose

L’argomento, quello sull’adeguamento dei costi della tassa rifiuti, che si traduce in un ritocco degli importi, è di quelli spinosi. Difficile da digerire, ma che richiede un minimo di attenzione per i bisogni del sociale. E del resto l’aumento di tariffe e costi dei servizi non comportano anche l’adeguamento di pensioni, stipendi e corrispettivi. E’ la pecca del BelPaese, che mezzo secolo fa ha abolito ”la scala mobile” per sostenere le imprese, senza uno strumento che tutelasse lavoratori, pensionati e fasce deboli. Questi ultimi , per la cronaca, hanno oggi hanno una card sociale di importo irrisorio. Il consigliere Michele Paterino ( Campo democratico) con un ordine del giorno a firma di altri 13 consiglieri di maggioranza aveva indicato un percorso per la tari 2025 a tutela delle famiglie bisognose. Iniziativa poi ritirata,per opportunità, insieme ad altre due proposte venute dai banchi dell’opposizione. Paterino non demorde e, carte e motivazioni alla mano, ripresenterò quel documento. I cittadini bisognosi vanno tutelati, a cominciare dalla tassa rifiuti. Del resto si tratta di appena 200.000 euro per un bonus di giustizia sociale.



ORDINE DEL GIORNO

Consiglio comunale di Matera. Delibera presa d’atto validazione da parte dell’EGRIB del PEF relativo alla tassa rifiuti (biennio 2024-2025). BONUS TARI 2025 per famiglie in difficoltà.

Premesso che con delibera del consiglio comunale numero 63/2024 si è preso atto della validazione da parte dell’EGRIB (Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata) dei PEF del Comune di Matera per le annualità 2024-2025 che prevedono una variazione in aumento della TARI per il 2024 di euro 782.944,64 (13.781.263,44) e di euro 1.040.868,56 per il 2025 (14.024.283,04);

Atteso che il vigente obbligo normativo impone ai comuni la copertura integrale dei costi contenuti nei PEF validati dall’EGRIB e conseguentemente al Consiglio comunale l’obbligo di approvare tariffe necessariamente in aumento a cui va aggiunto sempre per decisione dell’EGRIB un ulteriore tassa carico di ciascuna utenza di 1,60 euro /anno per la copertura dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi; Infatti il consiglio comunale con deliberazione nr. 65/2024 ha conseguentemente rideterminato a seguito del succitato aggiornamento dei PEF 2024-2025 le tariffe TARI e le scadenze per il corrente anno di imposta;

Atteso che la disoccupazione, la precarietà del lavoro, i bassi salari e conseguentemente l’aumento della povertà hanno riguardato soprattutto le famiglie del mezzogiorno (il 10% di tutte le famiglie) ed è cresciuto il divario tra povertà assoluta nelle famiglie con bambini rispetto al totale delle famiglie italiane. La presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio; infatti l’incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20,0%. Nel 2021 un milione e 384mila minori erano in povertà assoluta pari al 14,2%, in aumento di tre punti percentuale rispetto al 2019 quando era pari all’11,4%.

Considerato che tutto ciò lascia ben pochi spazi al Comune per operazioni di contenimento della progressione tariffaria in modo particolare di prevedere riduzioni in favore di quei nuclei familiari che vivono una situazione di disagio sociale ed economico;

Ritenuto che questa maggioranza ritiene doveroso dare un segnale concreto di aiuto in più alle famiglie in difficoltà, così come già dimostrato con la costituzione del fondo per il contributo per gli affitti, (azzerato dal governo Meloni) che sarà ulteriormente incrementato con il provvedimento di salvaguardia di 150.000,00 euro, per un importo complessivo di 290.000,00 euro.

Tutto ciò premesso

Impegna il Sindaco e la Giunta

A dare precisi indirizzi al settore finanziario di destinare una somma fino alla concorrenza di € 200.000,00, finanziata dalle entrate comunali rivenienti dalla fiscalità generale dell’esercizio finanziario 2025 quale BONUS SOCIALE TARI 2025 alle famiglie materane in condizioni di disagio socio-economico e al Settore Politiche Sociali di predisporre apposito avviso pubblico al fine di individuare i beneficiari.

Matera, 20 luglio 2024

I Consiglieri Comunali