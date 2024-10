Paterino : quel giardino pensile sul garage è a uso pubblico!

Ritorniamo in via Lanera dove in passato avevamo trattato di un progetto per garages , rimasto finora sulla carta. per parlare, di una interrogazione del consigliere di maggioranza al Comune di Matera Michele Paterino, che chiede agli assessori comunali al Patrimonio, Ambiente e Urbanistica lumi su un giardino pensile realizzato da privati sul tetto di un garage. La convenzione tra privati e Amministrazione comunale , riporta l’interrogazione, fa riferimento a quel giardino come di uno spazio ad uso pubblico per la durata di 20 anni. In pratica, stando alle segnalazioni di alcuni cittadini, l’accesso incontrerebbe degli ostacoli. Materia da verificare nel merito,in relazione alle attrezzature da realizzare (è il caso dei giochi per bambini), nella gestione, nelle competenze e nel pagamento eventuale di oneri. Non è la prima volta che le convenzioni tra pubblico e privato sono oggetto di osservazione. Spetta al pubblico curare i beni della e per la collettività. Non sempre accade, vuoi per mancanza di risorse, vuoi per dimenticanza. Ma Michele Paterino ha buona memoria…e attende le risposte alla interrogazione.



IL TESTO DELLA INTERROGAZIONE