Paterino per le primarie di centrosinistra. E allora fuori i candidati…

E come non dargli torto se partiti e movimenti che continuano a sedersi al tavolo di un centrosinistra ancorato al centro, per le comunali di Matera, non riescono a “quagliare’’ sul che fare e con chi- oltre allo scontato pensiamo a vincere- è bene indire le elezioni primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco. La richiesta avanzata da Michele Paterino, ormai un veterano delle consiliature comunali, non farebbe una piega se ci fosse chiarezza sulla composizione delle coalizioni, visto che si va avanti con il copione del “sedersi comunque per ascoltare’’ in attesa che “la situazioni maturi’’ con quello che potrebbe venire da fuori città. E allora se ci sono candidati palesi o “sommersi’’ da tirare fuori al momento opportuno che vengano fuori. A Paterino consigliamo di autocandidarsi in modo da indurre a scoprire le carte. Altrimenti, come si dice a Matera, si continuerà a girare a vacant… a vuoto in attesa di azione…



Comunicato Stampa

Comune di Matera. Elezioni comunali. Il Centrosinistra unito può vincere.

Bisogna prendere atto che a poche settimane dal voto i partiti e i movimenti civici che si riconoscono nel centrosinistra non sono stati , sino ad oggi, in grado di costruire un progetto condiviso per il futuro della nostra città oltre a non darsi un metodo per individuare un candidato unitario credibile che sappia interpretare al meglio le esigenze e le aspettative della nostra comunità.

Ora qualcuno pensa che le primarie per la scelta del candidato sindaco, opzione che sembrerebbe a questo punto necessaria per superare veti e contrapposizioni interne alla coalizione, invece di risolvere i problemi potrebbero crearne di nuovi compromettendo la coesione della coalizione; a mio parere invece è l’unica alternativa per mantenere l’unità del centrosinistra.

Sicuramente le primarie sono un atto di democrazia, è l’unico modo per realizzare dei veri percorsi di partecipazione, dove il cittadino è messo nelle condizioni di poter scegliere il candidato che ritiene più capace di ricoprire cariche istituzionali.

Ovviamente andrebbero programmate e regolamentate per tempo, precedute da una perimetrazione politica chiara legata ad un centrosinistra che tuttora non risulta definita.

Intanto il tempo passa velocemente, considerando i tempi tecnici per la presentazione delle liste, credo che si è in forte ritardo.

Sembra di rivivere la stessa situazione della competizione regionale dove, per essere partiti in ritardo non si è riusciti ad arrivare in modo efficace alla maggior parte degli elettori. Non so se siamo ancora in tempo.

Queste situazioni sicuramente alimentano il sentimento di antipolitica nei cittadini e quindi un invito ai partiti a definire subito il perimetro del centrosinistra, facendo prevalere le ragioni della coalizione alle dinamiche dei partiti, individuando la strada per la scelta di un autorevole personalità, capace di guidare la coalizione nella campagna elettorale e di governare al meglio la nostra città.

Matera, 24 febbraio 2025 .

Michele Paterino

ex-consigliere comunale