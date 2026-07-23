Pastasciutta antifascista dell’Anpi a Matera

Per quanti portavano avanti da sempre concetto e impegno per la Resistenza, e a difesa della Costituzione, nell’eredità lasciata dai fratelli Cervi .L’appuntamento di Matera è l’occasione per rafforzare e testimoniare quella scelta. L’iniziativa, come riporta la locandina diffusa dal comitato provinciale Anpi di Matera, è fissata per sabato 25 luglio alle 20.00 presso il Birrificio ’79 in via delle Beccherie. ” Una forchetta per ricordare, un gesto per parteggiare” in un momento difficile per la democrazia del nostro Paese.

https://www.istitutocervi.it/2020/06/25/lorigine-della-pastasciutta-antifascista/