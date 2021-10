La maggioranza c’è… Ma una parte è da un’altra parte visto che al momento è stata messa da parte.e che, stando così le cose, al momento non troverebbe posto in giunta e la situazione per Matera 3.0( le consigliere Cinzia Scarciola e Milena Tosti) e per i Verdi sembra segnata. Del resto ieri se ne è avuta conferma sul debito riguardante gli oneri del Peep(nota come transazione Tamburrino) con l’uscita dall’aula del gruppo e motivato dalla consigliera Scarciolla. Fuori dall’aula, ma per altri punti, gran parte dei consigliere di opposizione su una materia per la quale si sono considerati estranei. Eredità del passato…e quindi tocca a chi li ha generati. Ma i nodi vengono al pettine e la patata bollente passa a chi se la ritrova, con una approvazione in sequenza da parte dei 19 consiglieri rimasti (astenuta la consigliere di Fi Adriana Violetto). Si va avanti e della giunta Bennardi 2 se ne riparlerà dopo la missione per l’Expo a Dubai, le ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti. Segnaliamo, infine, una positiva curiosità e riguarda le dirette streaming del consiglio comunale tornata, dopo i problemi ”tecnici” del passato a gestione comunale, sul canale youtube di Materasocial. Novità che abbiamo scoperto per caso…