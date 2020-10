Prima un brindisi con i suoi sostenitori, i cittadini,



il saluto in Piazza Vittorio Veneto, seguito dalla proclamazione di Domenico Bennardi a sindaco della città dei Sassi con 18830 voti, contro i 9050 ottenuti dallo sfidante Rocco Sassone.



E domani 6 ottobre 2020, in Municipio, alle 12, è fissato il passaggio di consegne con l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid19. Passaggio necessario visto che per il neo primo cittadino ci sarà da pedalare eccome. Arriva il Giro d’Italia e i problemi non mancano, come quello della raccolta differenziata che va rivisto come ha annunciato in campagna elettorale lo stesso Bennardi. E c’è la questione, non di poco conto del funzionamento della macchina comunale, dello staff e del nuovo esecutivo. Un passo alla volta, in tempi brevi, per partire con il piede giusto.