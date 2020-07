Disco verde in consiglio comunale per il progetto di Parco della Visitazione nei contenuti che già conoscevamo con spazi verde, funzioni di incontro posti auto e demolizioni dell’edificio della scuola Media Torraca che sarà trasferita al rione Serra Venerdì, dove è la vecchia centrale del latte in disuso. E sull’area della media sarà realizzato un edificio per funzioni pubbliche (magari la sede di un Ente) per sgomberare il campo da ipotesi di speculazione edilizie. Il provvedimento, come riporta la nota, consente di non perdere i finanziamenti e di accelerare i tempi di esecuzioni dell’intervento. La piazza si completerà, come da vecchio disegno del progettista Stefano Boeri, lo stesso che ha realizzato la nuova stazione della Fal che ha destato apprezzamenti ma anche tante polemiche. La stazione resta lì con l’auspicio, Pums a parte, che alla distanza accolga un maggiore numero di corse per rendere fattibile e credibile il sistema di metrapolitana leggera. Se ne parla da un ventennio buono…



Approvato dal consiglio comunale il progetto definitivo del Parco della Visitazione, via libera ai cantieri già nel 2020

Il consiglio comunale di Matera ha approvato a maggioranza (16 favorevoli, 13 astenuti e 1 contrario) il progetto definitivo del parco intergenerazionale della Visitazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area verde nel perimetro che si estende da Piazza della Vistazione a Piazza Matteotti, con la costruzione di un parcheggio sotterraneo da 220 posti auto e l’edificazione, nella zona di sedime in cui sorge l’attuale scuola media Torraca che sarà delocalizzata in Viale delle Nazioni Unite dove è posizionato l’immobile dell’ex centrale del latte, di un edificio che avrà destinazione d’uso pubblica. Contestualmente è stata approvata dal Consiglio anche l’anticipazione al 2020 dell’intervento, che costerà 10,9 milioni di euro ed è stato finanziato con le risorse già disponibili dell’Iti (interventi territoriali integrati), nell’elenco del Piano delle Opere Pubbliche.

“Il governo comunale – ha sottolineato il Sindaco Raffaello de Ruggieri – ha recepito le indicazioni e i rilievi del Consiglio modificando la proposta originaria e accogliendo i punti evidenziati nella precedente discussione dell’assemblea, quando si era dibattuto sull’anticipazione dell’intervento al 2020 nel piano delle opere pubbliche. Questo è un atto di umiltà che vorrei rimarcare perché su un progetto strategico come quello di Piazza della Visitazione era necessaria la più ampia condivisione possibile”.



Il progetto definitivo è stato approvato in attuazione delle delibere di Giunta comunale 302 del 20 giugno 2019 e 4 del 14 gennaio 2020 con cui si dava rispettivamente l’incarico all’architetto Stefano Boeri di redigere il progetto preliminare e con cui si approvava l’intervento proposto.

Con la conclusione dell’iter amministrativo previsto, il progetto sarà presentato nei prossimi giorni alla città con un’iniziativa pubblica.