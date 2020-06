Scampato pericolo. E del resto le indicazioni della vigilia indicavano che il bilancio consuntivo 2019 sarebbe passato, con numeri risicati,17 consiglieri e quello contrario di Antonio Materdomini (M5S) , e senza colpi bassi o defezioni come era accaduto nel corso della bocciatura in prima convocazione del 30 aprile scorso.De Ruggieri e la maggioranza di centrosinistra vanno avanti fino al voto d’autunno. Il dialogo confronto con le opposizioni, gran parte delle quali aveva fatto parte della prima fase del governo cittadino nato dalle elezioni di maggio 2015, non è andato in porto. E così le minoranze, che avevano presentato un proprio ordine del giorno per piano di sostegno condiviso per la ripresa, a seguito della crisi procurata dal virus a corona, si sono viste bocciare la proposta per 1 voto…17 contro 16. Non è passata la richiesta delle opposizioni di mettere insieme il proprio ordine del giorno con quello della maggioranza per votarne uno solo. non hanno partecipato al voto, dopo che era stata respinta l’ipotesi di mettere insieme due ordini del giorno ( di maggioranza e di opposizione) . Per cui è passato quella della maggioranza, tra le perplessità delle opposizioni su un documento giudicato del tutto simile a quello presentato il 30 aprile scorso. In sintesi è andata così tra osservazioni, rammarico e prove di forza. Del resto contano la logica dei numeri e quella del consenso più o meno convinto o di opportunità. Si va avanti. Del resto c’è ancora da lavorare. L’alternativa era di andare tutti a casa per passare la mano a un commissario prefettizio, per gli ultimi scampoli- in prorogatio tra l’altro-di fine consiliatura. No, di certo , e così è stato. Seguiranno condanne e indicazioni di coerenza per il bene della città. Attendiamo segnali e atti conseguenziali. Del resto dopo l’estate si vota. Alleanze, candidati sindaci e riconferme ai nastri di partenza. E che vinca la città…