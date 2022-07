Pasquale, Lass perd…e iscrivetevi al WWF

L’ennesimo grido di dolore di Pasquale Di Pede, presidente del Comitato dei residenti dei Sassi, su problemi vecchi e nuovi, che non si riesce – per un motivo o per un altro – ad affrontare con efficacia e a considerare, per quanto possibile le esigenze dei residenti. Pasquale e altri hanno fatto e stanno facendo ”sangue amaro”, ma non hanno ancora capito che senza ”memoria e rispetto della cultura dei luoghi” non si va da nessuna parte. Anzi si arretra. Ed è cosi da varie consiliature, con il ”faremo, il diremo…e il poi si pensa” che si associa all’inconcludenza del digitale, dei post e di un calo dell’attenzione -accompagnati da mediocrità e presunzione- che non va oltre le autocelebrazione. Di sicuro ci sarà un confronto, un tavolo, ma non aspettarti miracoli. Senza un disegno di città, e non c’è, si campicchia in vista…delle elezioni politiche prime e amministrative dopo. E allora non resta che iscriversi tra i beni da tutelare. Per l’Italia e il WWF, per il mondo- visto che siamo patrimonio Unesco (con Murgia Timone, problema irrisolto a sei mesi dall’approvazione in consiglio comunale di un ordine del giorno, a valle del lavoro svolto dalla commissione speciale) International Union for the Conservation of Nature (UCN). E’ la massima autorità di tutela della natura e del creato. Prova e chissà che non si muova qualcosa. Altrimenti prendi la chitarra, vista la tua maestria con quello strumento, e intona un noto brano di Mino Reitano : ” Una chitarra e 100 illusioni”. Una provocazione? Pasquale, datti da fare, o ”lass perd”.



GLI ABITANTI DEI SASSI:

UNA SPECIE IN ESTINZIONE?

Da anni si assiste ad una lento e continuo esodo di abitanti

degli antichi Rioni Sassi verso la città contemporanea, dopo

appena 2-3 decenni dal loro “ripopolamento”. La legge 771, che

doveva sostenere la vocazione alla residenzialità, non è bastata

ad arginare il fenomeno.

I Sassi hanno subito una trasformazione epocale con le leggi speciali degli

anni ‘50 che hanno accompagnato il trasferimento degli abitanti nei nuovi

borghi e quartieri e, dopo anni di studi, concorsi, dibattiti e la Legge 771, si è

tornati ad occuparli a scopi abitativi, e non.

Matera ha conquistato titoli straordinari: Patrimonio Mondiale dell’Umanità

e Capitale Europea della Cultura; si è internazionalizzata con set cinematografici; ed ospita ormai, a gettito continuo, eventi di ogni genere. Ha costituito

a Parco Regionale una vasta area murgica frontistante i Sassi. Continua a

raccontare la sua millenaria storia agli “abitanti temporanei” provenienti da

ogni dove

Negli antichi rioni la via dello sviluppo ha giustamente incentivato attività

commerciali e strutture ricettive, ma esse sono cresciute a dismisura,

senza un piano di gestione e controllo.

In origine il Comune relazionava al Parlamento sullo stato di attuazione dei

Programmi Biennali di recupero dei Sassi, perché era alta l’attenzione delle

istituzioni.

Oggi non si conoscono bene i criteri con cui vengono assegnati le concessioni: per questo chiediamo uno studio aggiornato sulle tipologie delle presenze e delle strutture dell’accoglienza: vanno censite le attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, residenze, negozi, musei fai-da-tè, venditori ambulanti ecc; in sintesi:

VA FATTO UN “BILANCIO” DI OLTRE 30 ANNI DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 771/86.

La città, finita l’eccezionalità del 2019, deve tornare a ragionare e programmare la sua dimensione ordinaria.

I “RESIDENTI-RESISTENTI” non vogliono essere condannati al silenzio, né

ad un ruolo residuale marginale. Non possono essere estromessi dai processi di convivenza con cui si misura una comunità aperta, matura ed

inclusiva.

Chiediamo di essere ascoltati e rispettati, e che in questi luoghi si ripristini quel poco di ordine che facilita la vita di tutti, soprattutto nei giorni

frenetici degli “eventi”, e nelle ore di riposo.

Siamo un presidio di cittadinanza permanente, una testimonianza civile di ciò che accade nel territorio.

Noi non andiamo via quando gli altri chiudono, noi abitiamo i Sassi in tutte le stagioni, siamo i difensori

del territorio, abitanti e non semplici occupanti.

Vogliamo dare il nostro contributo a tenere i Rioni come l’anticamera delle nostre case: pulite,

decorose, accoglienti, a volte sostituendoci al servizio pubblico, o quando rumorosi gruppi si radunano a qualsiasi ora e lasciano rifiuti, ed a volte anche escrementi.

La mobilità

è una delle questioni più importanti: i Sassi non possono sopportare il carico dei mezzi che oggi li attraversano. Sono troppi quelli non autorizzati e diversi sostano in tranquillità. Vanno privilegiate le soste

brevi. Va sostenuto, incoraggiato il servizio di trasporto pubblico che deve raggiungere anche

Casalnuovo e la Civita, utilizzando parte dei proventi di multe e tassa di soggiorno.

Va verificata l’occupazione degli spazi pubblici che assicuri una giusta distanza tra le attività e le

abitazioni, e le interferenze tra queste (come prevedono i Piani di Recupero ed i Regolamenti vigenti).

Non ci convince la risposta continua relativa all’organico della polizia locale sottodimensionato; non ci

convince un’organizzazione del suo lavoro che non prevede presenza e controlli.

Occorre estendere l’orario delle ZTL e va istituita la rimozione forzata dei veicoli in divieto di

sosta.

La partecipazione e condivisione

Nelle more della formalizzazione dei comitati di quartiere (che sappiamo sono in corso dì approvazione consiliare) auspichiamo incontri proficui, e non rituali, in sedi idonee.

Non ci sentiamo dei privilegiati, come qualcuno ogni tanto ci definisce. Tra di noi ci sono quelli che

hanno creduto al recupero in tempi difficili con servizi inesistenti, contrastando l’abbandono civile,

nel quale imperava la delinquenza organizzata.

Ricordiamo la grande risposta sociale all’atto intimidatorio di una delle prime attività commerciali, cui



seguì l’immediata convocazione di un Consiglio Comunale “aperto” all’interno

dei Sassi, ed il caloroso comizio di solidarietà in Piazza San Pietro Caveoso

del compianto don Giovanni Mele.

Tutto questo è servito a difendere il patrimonio che oggi vantiamo e il

mondo osserva con stupore. Non vogliamo medaglie, ma neanche

essere relegati in condizione subalterna.

Siamo cittadini attivi, a volte sconfortati per un dato incontestabile: diminuisce

il numero dei residenti per le difficoltà di coesistenza con le altre attività

turistico-commerciali.

Siamo ancora in tempo per evitare quello che la storia non capirebbe, e che

viene rimproverato ai governi municipali che si sono succeduti nelle tante “città

d’arte” del nostro Paese:

EVITIAMO CHE I RESIDENTI DIVENTINO UNA SPECIE IN

ESTINZIONE.

Lo chiediamo alla massima assise di questa città e ai suoi rappresentanti in Consiglio Comunale.

Facciamo qualcosa, e presto.

Il Comitato di Quartiere dei Rioni Sassi

MATERA LUGLIO 2022

