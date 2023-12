Pasquale Carriello si dimette da sindaco di Scanzano J. e annuncia il ritiro dalla politica

Come potrete ascoltare nella intervista effettuata a caldo e pubblicata sul proprio blog, dal collega Filippo Mele, l’amministrazione comunale di Scanzano Jonico gudata dal leghista Pasquale Carriello molla la spugna. Le dimissioni sue e degli assessori le annuncia Carriello al termine di un consiglio comunale in cui sono stati bocciati tutti gli atti proposti a seguito del voto contrario, oltre che delle minoranze anche di tre consiglieri eletti nello schieramento di maggioranza. Lo stesso Carriello dichiara, addirittura, anche il suo ritiro dalla attività politica e che dunque non si ricandiderà alle prossime regionali. Ecco il video con l’intervista di Filippo Mele:

