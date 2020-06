La prima tappa del tour virtuale del MoVimento 5 Stelle fra la gente, infatti, comincia stasera alle 21,00.

“In Basilicata avremo con noi i nostri ministri, viceministri, sottosegretari e portavoce in Parlamento e nei territori, gli europarlamentari e i nostri sindaci. A tutti loro potrete fare delle domande, chiedere chiarimenti sui molti provvedimenti adottati per rispondere all’emergenza causata dal covid-19. I vostri spunti e la vostra partecipazione saranno fondamentali per poter discutere di quello che è già stato fatto e di quello che c’è ancora da fare.”

E’ quanto si legge nella nota stampa diffusa che così prosegue:

“Il MoVimento 5 Stelle si è battuto, in tutte le sedi, sin da quando è al Governo, per migliorare le condizioni della sanità in Italia e per portare avanti un netto cambio di rotta, dopo anni di tagli indiscriminati al comparto.

Per fronteggiare questa crisi senza precedenti, infatti, sono stati stanziati 6,7 miliardi di euro per la sanità e la Protezione civile e, per ogni regione, sono stati aumentati i posti letto in terapia intensiva del 50% e sono stati raddoppiati i reparti di rianimazione e malattie infettive.

Abbiamo previsto, inoltre, l’incremento, tramite nuove assunzioni, del numero del personale medico ed infermieristico, e abbiamo messo a loro disposizione 250 milioni di euro per aumentare gli straordinari.

Questi sono solo alcuni dei provvedimenti presi per migliorare il sistema sanitario di cui, da stasera, parleremo con voi tramite i nostri portavoce.

Alle 21, avremo con noi il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, i sottosegretari allo Sviluppo Economico, alle Politiche Ue e agli Esteri, Mirella Liuzzi, Laura Agea e Manlio Di Stefano.

Saranno con voi i parlamentari M5s lucani Luciano Cillis, Agnese Gallicchio, Vito Petrocelli e Arnaldo Lomuti, i consiglieri regionali M5s, Gianni Leggieri e Carmela Carlucci, i sindaci di Pisticci (MT) Viviana Verri, di Venosa (PZ), Marianna Iovanni e di Ripacandida (PZ), Giuseppe Sarcuno.

Partecipate all’evento e collegatevi sulla pagina facebook del MoVimento 5 Stelle https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/

I portavoce risponderanno ai vostri quesiti, inviate domande e video-domande tramite questo link: https://bit.ly/RipartelItalia_InviaDomanda