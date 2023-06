Parola di incursore della Marina: Solo Cappiello può risollevare la Lega a Matera !

Quattro parole secche, quelle del materano Antonio Fazzino, originario del rione Piccianello,ex militare, per colmare un vuoto di visibilità e di consensi che nella Lega è evidente si avverte. E le ha rivolte alla fine dei lavori della assemblea provinciale, tenutosi a Matera, presso l’Hotel San Domenico,al tavolo di presidenza dove erano seduti l’assessore regionale alla Sanità Francesco Fanelli, il commissario provinciale Vincenzo Zito,sindaco di Montescaglioso, il commissario regionale Pasquale Pepe , il sindaco Scanzano Jonico Pasquale Carriello. ” Cari signori – ho detto loro- se questi sono i presupposti, che ci sono solo tre materani militanti della Lega, fate bene a richiamare Antonio Cappiello e forse la Lega potrebbe ripartire da Matera, facendo rimanere il dottor Fuina al Consorzio industriale e optando per Cappiello in consiglio regionale. Io non entrerò più nella Lega,ma vi ho dato un consiglio. Ho notato silenzi, qualche mugugno ma della Lega vera di Salvini non c’è più nulla in Basilicata…” Non sappiamo cosa deciderà di fare la Lega in consiglio regionale e al Consorzio di sviluppo industriale di Matera (realtà in attivo), destinato prima o poi a confluire in ApiBas come ha già fatto quello plurindebitato di Potenza.E lì si dovrà nominare un nuovo dirigente per un ente di rilievo regionale.A Matera città la Lega è poca cosa, dopo l’abbandono di Francesco Lisurici in consiglio comunale, e con una attività che né si vede e né si sente. E questo in vista delle regionali dove il peso degli altri partiti di centrodestra, a cominciare da Fratelli d’Italia e a seguire Forza Italia, è evidente e con le potenzialità di una presenza materana come quella di Giovanni Vizziello ( oggi Basilicata Oltre, dopo le esperienze in Fdi e Lega) che pesa e non poco. Servono chiarezza, concretezza, guardando in faccia alla realtà.



L’assemblea provinciale di venerdì scorso non lo ha detto, almeno ora, in attesa- immaginiamo- che venga risolto il nodo dell’avvicendamento nel partito di Salvini in consiglio regionale dopo le dimissioni di Pasquale Cariello nuovo sindaco di Scanzano jonico. Al suo posto Rocco Fuina, primo dei non eletti, e attuale amministratore del Consorzio per lo sviluppo industriale? Ma per andare in via Anzio dovrebbe dimettersi, perché il doppio incarico sarebbe incompatibile. Se rinunciasse toccherebbe ad Antonio Cappiello, che dalla Lega è uscito da tempo con tutte le motivazioni dichiarate a suo tempo. E allora la provocazione lapidaria di Antonio Fazzino (da ex senza rimpianti) resta…e la curiosità lo ha spinto a vedere quanti materani erano presenti all’assemblea. “Ieri per curiosità – dice Fazzino- e dopo aver ricevuto da un amico la locandina dell’assemblea provinciale aperta, convocata a Matera all’Hotel San Domenico, volevo vedere quanti materani – residenti nella nostra città-erano presenti. Erano tre inizialmente .Persone che conosco come l’amministratrice dell’ Ater e consorte e Cataldo Di Pede, poi sono arrivati l’amministratore del Consorzio Rocco Fuina , un altro paio di persone con un passato nella Lega oltre a me, curioso come ho detto, e poi una ottantina di persone per gran parte di Potenza e provincia e alcuni dal Materano, in particolare dai centri del Metapontino. Un militante o ex, che mi conosce, mi ha chiesto se volessi intervenire e mi sono rivolto al tavolo della dirigenza, dove erano l’assessore regionale alla Sanità Francesco Fanelli, il segretario provinciale Vincenzo Zito,sindaco di Montescaglioso, il commissario regionale Pasquale Pepe , il sindaco Scanzano Jonico Pasquale Carriello. e ho detto loro : ‘ Cari signori, Se questi sono i presupposti che nella Lega ci sono solo tre materani militanti della Lega, fate bene a richiamare Antonio Cappiello e forse la Lega potrebbe ripartire da Matera, facendo rimanere il dottor Fuina al Consorzio industriale e optare per Cappiello in consiglio regionale. Io non entrerò più nella Lega,ma vi ho dato un consiglio. Ho notato silenzi, qualche mugugno ma della Lega vera di Salvini non c’è più nulla in Basilicata…”.



E a conferma di quanto asserisce ricorda quanto ha fatto, con altri, per far crescere il movimento del Carroccio dalle nostre parti.

“Quando il Movimento ”Noi Con Salvini” ebbe i natali a Matera nel 2014 – afferma Fazzino- è merito di tre avventurieri. Si tratta di me, di Antonio Cappiello e di Raffaele Lagalante, che sposavamo e ne condividavamo alcune delle idee di Matteo Salvini, tant’è che Antonio avviò i contatti e venne individuato come dirigente del movimento come segretario regionale, con altre due persone di Potenza . Mi coinvolsero. Accettai. E mi conferirono l’incarico di dirigente con la responsabilità regionale del Dipartimento sicurezza e immigrazione. Ho partecipato a convegni della Lega, a incontri a Roma. Sono stato ai raduni di Pontida e ad altre iniziative importanti a Milano , Brescia, Bologna, Firenze a. Ed è stato grazie al gruppo materano, e questo è un dato oggettivo, se la Lega è cresciuta, dopo un periodo di inconcludenza di una dirigenza politica pro tempore che non sapeva che fare, anche perchè bisogna essere motivati e competenti. E noi abbiamo lavorato per ottenere i risultati. Nel 2015 dalla Lega Nazionale, a cominciare da Matteo Salvini e Raffaele Volpi che era il mentore della Lega in Basilicata e nel Sud, ci obbligarono a presentare il simbolo alla elezioni comunali di Matera e a trovare il sindaco. Si doveva andare con il centrodestra. Ma l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri non voleva che portassimo il simbolo , tant’è che i partiti rinunciarono al simbolo ufficiale e vennero fuori liste come Forza Matera, Matera si muove e altri. Noi , tre pazzi, decidemmo di andare da soli alla conquista della città. La nostra paura…era quella di prendere il prefisso telefonico lo 0,835. Prendemmo l’ 1,16. E da Roma ci dissero che era stato un botto, perchè Matera era la stata la prima provincia del Sud che si cimentava con la lista Noi Con Salvini alle amministrative in un capoluogo di provincia. Matera era già consacrata come capitale europea della cultura 2019 ”. Ma come tutti i rapporti prima o poi si incrinano e la corposa cronaca politica del dopo elezioni regionali del 2019 lo ha confermato, con fibrillazioni nel partito e nella instabile coalizione ( il fuoco arde sempre sotto la cenere) del presidente della giunta regionale Vito Bardi.



‘’Poi, per vari motivi e varie vicissitudini, siamo tutti usciti dalla Lega- prosegue Antonio Fazzino. Io l’ho fatto per ultimo, perchè ho condiviso il progetto di Salvini, fino alla fine del 2020. Ho cominciato a vedere venti di scissione, califfati strani , autonomia differenziata, il calderolismo imperante come dico io … e ho detto che quel programma non era per me. Sono un ex militare , sono un luogotenente incursore della Marina Militare S.O in riserva. Sono un patriota,credo nello Stato, bandiera tricolore e che l’Italia debba essere restare unica e indivisibile: da Cantù a Lampedusa e sono pronto a dare la vita per l’Italia e per il nostro popolo’’. A difesa della Basilicata. Fazzino è coerente e non molla.