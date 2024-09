Parlamento UE: Si a missili in territorio russo! Italiani? Prima votano No… poi SI!

E una escalation senza fine quella perseguita da parte della UE, accodata pedissequamente agli USA, che è in corso dall’inizio del conflitto Russo-Ucraino. Un continuo alzare l’asticella nella fornitura ed uso di armi senza mai preoccuparsi di fare l’unica cosa per cui l’Europa è stata concepita: parlare di Pace! Ed ecco che oggi si è approvata una risoluzione di sostegno a Kiev contenete l’invito agli “Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull’uso delle armi occidentali consegnate all’Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo“. Insomma, assottigliando sempre più quel labile confine che passa tra sostegno ad una legittima difesa del proprio territorio con una invasione al contrario. Incuranti di tutte le conseguenze derivanti….della serie “voglio proprio vedere come va a finire” in una sorta di scommessa della morte al rialzo contro una potenza nucleare.

Ricapitolando, come riportato dall’ANSA “Il Parlamento europeo ha approvato, con 377 voti a favore, 191 contrari e 51 astenuti, il paragrafo 8 della risoluzione sul sostegno all’Ucraina che “invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull’uso delle armi occidentali consegnate all’Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo”. Con gli eurodeputati italiani che “hanno votato essenzialmente contro”, con defezioni nel Pd e in Forza Italia, mentre “Compattamente contrarie le delegazioni di Lega e Fratelli d’Italia e, a sinistra, Movimento 5 Stelle e Avs.” In Forza Italia, favorevoli all’uso dei missili in territorio russo sono stati “Massimiliano Salini e Marco Falcone”, mentre nel PD, hanno così votato “Pina Picierno e Elisabetta Gualmini e astenuta Lucia Annunziata”. Sebbene è stato rilevato che “sono state diverse le schede degli eurodeputati dem non inserite nel sistema al momento del voto sul punto 8: parlamentari poi di nuovo presenti al momento del voto finale al testo completo.” Tutta una fuffa perchè, alla fine poi “Le delegazioni di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito democratico, con l’eccezione di Marco Tarquinio e Cecilia Strada, hanno poi votato compattamente a favore del testo finale sul supporto dell’Ue all’Ucraina, anche se conteneva il controverso punto 8 sull’uso delle armi occidentali in territorio russo, su cui in precedenza avevano votato contro.” Mentre, coerentemente, “Hanno invece votato contro la risoluzione finale le delegazioni di Lega, M5s, Sinistra Italiana e Verdi.” Insomma siamo ancora al gioco delle tre carte nel mentre ci stanno trascinando sempre più vicino al punto di non ritorno…da una catastrofe! Cercasi statisti disperatamente…..

