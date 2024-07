Parlamento europeo vota stesse facce (Ursula) e più guerra con la Russia

Se qualcuno si aspettava che dopo le elezioni e dopo oltre due anni di sostegno fallimentare ad una guerra devastante (per l’Ucraina e per l’economia europea) che almeno qualcosa cambiasse ai vertici della UE a fronte della cruda realtà, può riporre tali speranze. In tanti, durante la campagna elettorale, avevano abbassato i toni guerrafondai che li aveva portati ad approvare passivamente tutti i diktat degli USA (nonostante si stia parlando di un Paese che non fa parte della NATO). Ma appena hanno incassato il bottino dei voti, tutto è tornato come prima. Anzi, peggio. Nella prima seduta del nuovo Parlamento è stata approvata una risoluzione che da il via libera all’aumento di forniture di armi a Kiev che viene anche autorizzata ad usarle senza restrizioni anche in territorio russo. E non solo non c’è uno straccio di parola per un impegno in azioni diplomatiche, ma si condanna la «missione di pace» di Viktor Orbán a Kiev, Mosca e Pechino (l’unico che, con tutti i suoi difetti, ha fatto la cosa più banale: andare a parlare con tutte le parti in causa). Quindi, un nuovo parlamento che si qualifica con un primo atto di valore altamente simbolico che più che indicare una strada, ci infila in un vicolo cieco. Un testo approvato con 495 voti a favore, 137 contrari e 47 astenuti, e che non fa riferimento neanche all’idea avanzata da Zelensky di invitare Mosca alla prossima conferenza di pace (proposta per altro già respinta dal Cremlino, considerata la scarsa credibilità di chi gli sta alle spalle). Guerra, guerra e ancora guerra sembra essere l’unica cosa che si riesca a partorire alimentando at libitum l’illusoria idea di una vittoria nei confronti di una potenza nucleare. Infatti, il Parlamento «ribadisce la sua posizione di un perdurante sostegno all’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina» e «l’incrollabile sostegno a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo che serve per assicurare la vittoria dell’Ucraina». E a tal fine si chiede agli Stati membri di «aumentare in modo sostanziale e di accelerare significativamente il sostegno militare e di rilanciare la capacità delle industrie militari», destinando almeno lo 0,25% del loro Pil annuo all’aiuto bellico all’Ucraina. Il tutto con la «forte richiesta di rimuovere le restrizioni dell’utilizzo di sistemi di armamenti occidentali consegnati all’Ucraina contro obiettivi nel territorio russo». Dunque sempre più verso una economia di guerra e verso una escalation del conflitto con la Russia. In tale logica a senso unico il Parlamento attacca Orbán «condanna la recente visita del primo ministro ungherese nella Federazione russa; sottolinea che durante quella visita non ha rappresentato l’Ue e considera tale visita una plateale violazione dei trattati Ue e della politica estera comune» e addirittura afferma che “Questa violazione deve avere ripercussioni per l’Ungheria“. Roba da matti! Questo capolavoro di testo è stato preparato da Popolari, Socialisti, Renew (liberali-macroniani), Verdi e Conservatori (tra le firme anche quella del co-presidente Nicola Procaccini, di FdI). Per quanto riguarda l’Italia oltre a Forza Italia e Fratelli d’Italia ha votato a favore anche il Pd, con l’astensione di Marco Tarquinio e Cecilia Strada. Con l’ex direttore di Avvenire che ha ribadito il suo «sostegno politico e umanitario all’Ucraina», ma ha respinto «la logica della escalation bellica». «Mi rammarica – ha aggiunto – soprattutto che le espressioni “conferenza di pace” e “iniziative diplomatiche” non siano parte integrante della risoluzione, mentre ha largo spazio una visione militarista». Sebbene la delegazione del Pd non abbia apprezzato il passaggio sulle armi, ricordando il ruolo storico dell’Europa «come progetto di pace: per questo nella risoluzione votata oggi abbiamo votato contro la proposta di eliminare le restrizioni all’utilizzo di armi occidentali contro obiettivi militari sul territorio russo». Gesto però solo simbolico visto che poi ha votato sì all’intera risoluzione. Analogamente a FdI, che ha votato contro la condanna di Orbán e si è astenuta su sul paragrafo inerente l’uso delle armi su territorio russo, ma ha poi però votato a favore della risoluzione nel suo complesso. Contraria tutta l’estrema destra euroscettica, rappresentati dal gruppo orbaniano dei Patrioti per l’Europa. Contrari alla risoluzione il M5s, Ilaria Salis e Mimmo Lucano di Sinistra italiana e tre eurodeputati italiani dei Verdi, Cristina Guarda, Leoluca Orlando e Benedetti Scuderi, in dissenso con il proprio gruppo. PD-Fdi e FI uniti nel voto finale all’intero documento. Niente male. Tutto rimane come prima con una Unione europea che continuerà a sovrappone europeismo e atlantismo rinunciando ad un ruolo autonomo nel complicato scenario mondiale, così tradendo le ragioni della sua esistenza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.