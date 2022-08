Parlamentarie M5S con Verri, Materdomini, Mazzoccoli e altri. Si vota domani

Gli iscritti al Movimento cinque stelle sceglieranno con un voto sulla propria piattaforma web, attraverso le ”parlamentarie”, i candidati alla Camera e al Senato per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Un metodo di selezione, che si presta a considerazioni diverse circa i criteri adottati, con inevitabili mal di pancia tra gli esclusi, ma che riserva agli iscritti e a non altri di scegliere i propri rappresentanti evitando- come accaduto per le primarie di altre formazioni- che a farlo siano cittadini di altra appartenenza e sensibilità politiche. Per la Basilicata spiccano i nomi per notorietà, e ci riferiamo al comprensorio di Matera, l’ex sindaco di Pisticci Viviana Verri, e al Senato del presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini, di Pietro Mazzoccoli figura storica del territorio impegnata nelle lotte per la legalità. Di seguito l’elenco completo che potrete trovare sul sito. Il voto per le parlamentari è fissato per domani 16 agosto.

I candidati alla Camera : Arnaldo Lomuti Portavoce nazionale uscente, Arjana Bechere, Angelo Bozza Bracuto, Pasquale Mario Colella, Carmelina Napoli, Cosimo Damiano Papapietro, Eustacchio Ruggieri, Viviana Verri

I candidati al Senato: Agnese Gallicchio Portavoce nazionale uscente, Antonio Digioia, Giancarlo Gervasio, Savino Giannizzari, Gerardo Lisco, Antonio Materdomini, Pietro Mazzoccoli, Michele Paolicelli, Giulio Salvatore, Pierluigi Scaldaferri e Antonio Viggiano

Per visionare i profili dei candidati e maggiori informazioni ⬇️ ⭐️ 👉 https://ift.tt/FQ80y3x