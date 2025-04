Parla Antonio Nicoletti, candidato sindaco per caso!

Antonio Nicoletti, attuale direttore della Fondazione Basilicata-Matera e prima ancora dell’APT Basilicata, si è ritrovato da un giorno all’altro candidato sindaco della Città dei Sassi, scelto per impraticabilità del campo del titolare predestinato (Piergiorgio Quarto). Insomma, quello che si potrebbe definire “un candidato sindaco per caso“, con un profilo di chi torna sempre utile alla bisogna indipendentemente dallo schieramento che glielo avesse chiesto. Tant’è che, un nostro collega profondo conoscitore della città, interpellato telefonicamente qualche giorno prima della designazione ufficiale, a domanda: “che dici va bene Nicoletti come candidato?“, rispondeva “per il centro destra o per il centro sinistra?“. L’occasione è giunta dal centro destra, ed in particolare dal partito di Giorgia Meloni, con Giovanni Donzelli giunto in città per annunciare la buona novella che, non ha caso, ha detto: “Ho conosciuto Antonio Nicoletti nei giorni scorsi. Sinceramente non gli ho nemmeno chiesto se ha votato per noi alle elezioni politiche. Ma se condivide le nostre idee e ha detto di Sì. Gli ho chiesto cosa intende fare per Matera e, sinceramente, mi ha convinto . Ha le idee chiare.”. Dunque una scelta “à la carte“, che per quanto possa riguardare una persona valida sotto il profilo professionale nel proprio campo, non può dare alcuna assicurazione su una altrettanta capacità politica a svolgere il ruolo delicato e complicato di Sindaco. Politico, si. Perchè gestire una amministrazione comunale richiede doti politiche (nei rapporti con i cittadini e per tenere insieme coalizioni sempre più litigiose), non competenze in un solo campo che potrebbero andare bene per fare l’assessore a quel ramo. Ma tant’è, e nell’epoca in cui i partiti sono spariti, i cittadini devono votarsi alla speranza che la singola personalità che si propone per il ruolo, faccia bene (e Nicoletti potrebbe stupire), nonostante tutto. Perchè Nicoletti ha deciso di accettare la candidatura? Perchè, dice “è il momento giusto per farlo.” Se lo dice lui, bisogna crederlo sulla parola. Fortuna che, deve averlo già avuto in qualche cassetto ( e deve essere tornato utile alla bisogna), quello che dice essere “un progetto aperto alle idee e alle persone“. A quelle di una parte? Macchè, precisa: “sono pronto ad ascoltare tutti“. A destra e a manca, proprio come va di moda ora in Città. Destra, sinistra, centro? Roba vecchia. Bisogna essere moderni, sfumare le distinzioni, abbracciarsi. Al punto che uno vale l’altro? E se tutti giurano di candidarsi solo perchè amano Matera, perchè prendersi la briga di andare alle urne per scegliere tizio o caio? Dubbi che dilagano, come l’astensionismo. Ma che magari verranno dipanati nel prosieguo della campagna elettorale. Magari.

Nel frattempo pubblichiamo a seguire una nota diffusa dal candidato Antonio Nicoletti, da cui abbiamo tratto le sue affermazioni precedenti, dal titolo “CRESCITA ECONOMICA E QUALITA’ DELLA VITA, OBIETTIVI PRIORITARI DEL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA” “La candidatura a Sindaco è una responsabilità che ho deciso di accettare perché è il momento giusto per farlo, in un momento della mia vita professionale in cui sento di aver maturato l’esperienza, i contatti e le relazioni giuste per prestare un servizio alla città a cui appartengo”. È quanto sostiene il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Antonio Nicoletti, che aggiunge: “Sono consapevole che un sindaco può cambiare il destino di una città se riesce a lavorare al suo futuro senza sacrificarne il presente e che può riuscirci solo se tutti ricevendo e danno il loro contributo a partire dalle piccole cose. Il mio è un progetto aperto alle idee e alle persone che vogliono partecipare alla costruzione di una nuova fase della città che mette al centro la comunità. Sono pronto ad ascoltare tutti con l’obiettivo di coinvolgere le forze più dinamiche e motivate della città. Le priorità su cui intendo lavorare sono: il posizionamento della città nei settori del turismo e della cultura per garantire stabilità agli operatori economici che vi combattono, ed il miglioramento della qualità della vita , non solo nel centro storico ma anche e soprattutto nelle periferie che spesso sono dimenticate. L’obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra la visione , e quindi tra la strategia di medio-lungo periodo, e la quotidianità di vita dei materani che deve essere in linea con l’immagine e la reputazione internazionale che Matera ha raggiunto. Opererò per cogliere e rendere concrete le opportunità di crescita economica ed occupazionale con particolare attenzione al settore dell’innovazione, l’ avorando di concerto con il Governo nazionale e con la Regione Basilicata per ridare a Matera la sua centralità nel territorio lucano e nel Mezzogiorno grazie anche alla sfida del 2026 in cui sarà Capitale mediterranea della cultura e del dialogo ”.