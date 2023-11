Parco del Pollino. Trentennale con il vecchio problema delle strade

Ne avevamo accennato nel servizio per il trentennale del Parco del Pollino, che sarà ricordato il 15 novembre a Rotonda con un convegno https://giornalemio.it/ambiente/30-primavere-per-il-parco-del-pollino-problemi-e-turismo-di-prossimita/, e la nota di Leonardo Rocco Tauro su una iniziativa di Fratelli d’Italia sui “dissesti’’ del territorio, ha confermato la necessità di mettere a posto le strade. Servono alle comunità e per non far scemare quelle potenzialità turistiche, che sono la vera opportunità per contenere il progressivo spopolamento di quei luoghi. Non è facile ‘’sistemare’’ le strade in una regione con le stampelle, a causa di frane alimentate anche da una mancata manutenzione del territorio. Serve sistemare la strada di collegamento alla Sarmentana. Riproponiamo una vecchia legata a un nostro servizio del 2019, sempre attuale…purtroppo.



Fratelli d’Italia vicino alla comunità di Terranova di Pollino !

Organizzato dal locale circolo di Fratelli d’Italia, si è tenuto sabato scorso un importante incontro finalizzato alla soluzione di alcune criticità presenti nel comune del Parco del Pollino. In particolare sui ritardi che si stanno registrando nella sistemazione di alcuni tratti della strada provinciale, ex SS92, che collega il paese alla Sarmentana.

Il consigliere comunale Carmine Propati di Fdi ha voluto fortemente che anche il partito del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si occupasse della delicata questione. Tanto da riuscire a portare nella propria sezione l’onorevole Aldo Mattia, Capogruppo nella Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, nonché responsabile nazionale del settore Agricoltura, il capogruppo alla Regione Basilicata, Tommaso Coviello, l’assessore Comunale di Potenza, Maddalena Fazari, nonché tantissimi altri dirigenti regionali e nazionali.

Dall’incontro è emersa la necessità di promuovere la convocazione urgente di un tavolo tecnico presso la Provincia di Potenza, ente responsabile della strada, per trovare una sollecita soluzione. Tra l’altro non va dimenticato che l’arteria in questione è l’unica che permette di raggiungere Terranova dal versante lucano, una sua malaugurata interruzione significherebbe il totale isolamento di un borgo bellissimo, che ospita annualmente decine di migliaia di turisti e visitatori, amanti della natura e della montagna.

Dunque potenziale doppio danno per il paese: sia per i cittadini residenti che per la economia di tante strutture ricettive e commerciali del posto.

Dopo l’incontro con i numerosissimi iscritti e simpatizzanti del partito, l’autorevole quanto numerosa delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato il sindaco della cittadina, Enzo Golia, negli uffici comunali, ribadendo al primo cittadino l’interessamento dei propri rappresentanti istituzionali a seguire con il massimo impegno la vicenda della frana, che si sta protraendo ormai da mesi, col serio rischio di cedimento completo del tratto interessato dal movimento franoso, visto anche l’approssimarsi delle stagioni piovose. L’incontro è stato l’occasione pure per riaprire il discorso di un intervento radicale sulla strada provinciale, recuperando un vecchio progetto che andava in questa direzione, ma che col tempo si è arenato. Ora potrebbe essere l’occasione di una sua “risurrezione, per migliorare, a livello di comunicazioni stradali, uno degli angoli più suggestivi della nostra regione. E non solo.

