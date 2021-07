Piaccia o no ai patiti del web o dei social, di e mail e post, zoom o skype, ma a volte l’innovazione – pur utile- può tradire e creare incomprensioni, strumentalizzazioni che possono alimentare le lotte di ”campanile”. E così l’assenza del sindaco di Matera alla inaugurazione del “parco dei Comuni” a Potenza, giovedì scorso, è stata notata, commentata finendo con l’aggiungersi a quanto non va – è un dato oggettivo- con Potenza, Regione compresa. Nulla di tutto questo, ha precisato il sindaco di Matera, che ha verificato… ma nè per posta elettronica e nè in forma cartacea gli è giunto alcun invito, per una iniziativa giudicata ”comunque” positiva. Del resto , pur impossibilitato a presenziare, avrebbe senz’altro mandato il vicesindaco o altri a rappresentare la città. Sarebbe bastata una tradizionale telefonata tra i due sindaci o tra le segreterie di collaboratori per appuntare data, luogo e orario. Nella comunicazione servono ufficialità e immediatezza . Bei tempi, laddove ancora possibile, consegnare a mano un invito alla ” S.V” per partecipare… Un cenno, me l’appunto e bastava la parola, con l’impegno- laddove ci sono rispetto e senso di responsabilità- di comunicare per tempo eventuali cambi di programma.



LA PRECISAZIONE DEL SINDACO

Ho appreso attraverso i mezzi stampa e ancor prima nella giornata di giovedì 22 luglio presso l’assemblea dell’ANCI dell’iniziativa sull’inaugurazione del Parco dei Comuni del Comune di Potenza.

Un’iniziativa lodevole che va verso il superamento dei colori politici e dei campanili a favore di un bene superiore che è quello collettivo e del rispetto tra territori, soprattutto quando sono all’interno della medesima Regione. Mi è dispiaciuto molto non poterci essere ma purtroppo non sono stato informato dell’iniziativa, e a quanto pare anche qualche altro collega sindaco. Dopo alcune verifiche fatte attraverso la mia segreteria non risulterebbe essere arrivato l’invito. Può succedere, soprattutto quando ci si affida esclusivamente alla posta elettronica, che macina decine di inviti al giorno, magari qualche filtro anti spam o qualche indirizzo vecchio o errato potrebbero essere state tra le cause di questa mancata comunicazione. Una più tradizionale, ma sicuramente efficace telefonata o messaggio, quantomeno al collega del secondo capoluogo della Basilicata, avrebbe evitato il malinteso. Rimango comunque convinto che ci sarà occasione per dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, l’assoluta vicinanza e fratellanza tra tutti i sindaci della Basilicata, a maggior ragione tra i sindaci dei due capoluoghi di Regione.

Domenico Bennardi