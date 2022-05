Bando ereditato dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri ed espletato dall’attuale, guidata da Domenico Bennardi. Alla fine centro e aree limitrofe si stanno colorando del blu per i nuovi stalli dei parcheggi a pagamento. Il consigliere comunale ”azzurro” di Forza Italia, Nicola Casino, interprete del malumore dei residenti, si attiva con una interrogazione per sapere delle scelte politiche (e non solo) che hanno peso sul bando. Ne sapremo di più in consiglio comunale



L’INTERROGAZIONE DI NICOLA CASINO

Questione parcheggi a pagamento a Matera: il consigliere Casino interroga il sindaco Bennardi e l’assessore Ferrara

Il Consigliere Comunale, Capogruppo di Forza Italia, Nicola Casino, ha presentato oggi una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e all’assessore alla mobilità Michelangelo Ferrara, sulla questione dell’aumento della dotazione di parcheggi a pagamento in diverse zone della città a seguito della nuova gestione degli stalli pubblici affidata dal Comune alla ditta TMP Srl con sede a Portici, in provincia di Napoli. “L’aumento degli stalli a pagamento – afferma Casino- sta provocando grandi malumori tra i residenti e i commercianti delle zone interessate dalle nuove aree blu, preoccupati dai problemi che deriveranno dall’assenza di parcheggi gratuiti e dagli oneri che dovranno sopportare per poter posteggiare nei pressi delle proprie abitazioni o attività”.

Nell’interrogazione Casino chiede quali siano le ragioni di carattere politico che hanno determinato l’Amministrazione alla revisione peggiorativa (per i residenti) delle previsioni di cui alle Deliberazioni di C.C. n.4/2018 e n. 2/2019, che introducono ulteriori aree di sosta a pagamento. Casino chiede inoltre se la Deliberazione n. 121 / 2022 rispetti gli articoli 7 e 8 del Codice della Strada vale a dire se il Comune di Matera abbia riservato “una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Infine nell’interrogazione si chiede se il Sindaco e l’Assessore abbiano previsto “esclusioni dal pagamento o agevolazioni nei confronti dei residenti e dei titolari delle attività commerciali insistenti nelle interessate aree, con la previsione di un numero di stalli/zone deputate a tal fine”.

Matera, 12 maggio 2022