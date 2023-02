Parametro 900 alunni. Fdi Basilicata ‘’monitora’’

Con il progressivo calo demografico, ormai cronicizzato in Basilicata, e in assenza di politiche e scelte concrete di contenimento il rischio di tagli, ridimensionamenti e accorpamenti di classi e organici c’è tutto. E così tra le tante iniziative avviate il Dipartimento territoriale di Fdi di ‘’Pubblica Istruzione’’ – informa la nota diffusa dal professor Leonardo Giordano- si è attivato a livello parlamentare per saperne di più sul parametro dei 900 alunni. Nessun vincolo, a partire dal prossimo anno scolastico, ma ogni Regione potrà comportarsi facendo le scelte opportune. Per realtà piccole come la nostra c’è da rimboccarsi le maniche, cercando di attivare iniziative che possano evitare danni maggiori che alla lunga rischiano di intaccare funzioni, servizi e identità dei nostri centri, a cominciare da quelli piccoli. Attendiamo scelte e progetti…



Matera li 22.02.2023 Ad un anno di distanza dal convegno “La scuola oggi e domani per il futuro della Basilicata” che si tenne a Matera e vide la presenza del Presidente della Regione Basilicata, dell’allora assessore alla Formazione Cupparo e dell’On.le Paola Frassinetti, oggi Sottosegretario all’Istruzione del governo di Giorgia Meloni, il Dipartimento “Istruzione” di Fratelli d’Italia per Matera e provincia ha tracciato un consuntivo dell’attività svolta in questo anno. A questo incontro hanno partecipato oltre che Leonardo Giordano, componente del Dipartimento nazionale “Istruzione” di Fratelli d’Italia, Valeria C. Gucci, insegnante di lingue straniere nei licei, Maria Pina Cosentino, vicesindaco di Grottole ed insegnante, Maria Anglona Adduci, insegnante di sostegno e DSGA facente funzione dell’I,C. “Pierro” di Tursi.

Il dipartimento si è detto soddisfatto dell’attività svolta perché alcuni dei dieci punti del documento elaborato nel convegno del 25 febbraio scorso sono stati ripresi dal governo regionale e ne è stata avviata la realizzazione. Ad esempio si sollecitava la fornitura alle scuole lucane dell’areazione forzata come strumento di prevenzione del contagio da Covid e di tutela dell’igiene e un recente provvedimento della Regione ha cominciato a dotare le scuole primarie di queste utili attrezzature. Si è sollecitata l’istituzione di altri ITS, Istituti tecnici superiori, per gli studenti che non vogliono, dopo il diploma, proseguire all’università, istituzioni che in altre regioni hanno fatto registrare un alto tasso di occupabilità giovanile, e la Regione con la Delibera di giunta regionale n. 10 del 13.01.2023, ha aperto i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse a costituire le fondazioni che dovranno governare e gestire nuovi ITS, oltre quello già esistente.

In data 13 febbraio il Dipartimento ha messo a punto un altro documento di 5 punti riguardante il dimensionamento della rete scolastica lucana, preoccupato dei nuovi parametri di 900 alunni per ogni Istituzione scolastica, previsti dal PNRR. Nel documento si chiedeva ai parlamentari lucani e all’assessore alla Formazione Galella di aprire un’interlocuzione col governo per rivedere tali parametri dai quali la scuola lucana uscirebbe con le ossa rotte. Tempestivamente il Senatore Gianni Rosa ha interloquito con il Sottosegretario, Onorevole Frassinetti, ed ha risposto che “le disposizioni applicative in questa materia varranno dall’anno scolastico 2024/2025.” Il parametro dei 900 alunni non ha valore assoluto ma ogni regione potrà, in base alla media di iscritti fra tutte le scuole della stessa, proporre un proprio parametro rispondente alla situazione demografica particolare registrata.

Leonardo Giordano, componente del Dipartimento nazionale “Istruzione” di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:« Siamo molto soddisfatti per come abbiamo esercitato il ruolo di pungolo, stimolo e di consultazione verso il governo regionale e il Ministero dell’Istruzione sulle problematiche della scuola lucana. Mi preme l’obbligo di ringraziare per il loro impegno i colleghi docenti Maria Anglona Adduci, Maria Pina Cosentino, Valeria C. Gucci, così come il segretario regionale Piergiorgio Quarto che si è fatto intermediario valido e sensibile tra le nostre proposte e la Giunta Regionale e Marco Cancelliere che ha curato la comunicazione del Dipartimento al convegno del 25 febbraio scorso.»

