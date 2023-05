Papagni nuovo capo di gabinetto Prefettura di Matera

E’ il viceprefetto aggiunto, Francesco Papagni, il nuovo capo dell’ufficio di gabinetto -Protezione civile, Difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico della Prefettura di Matera

L’incarico gli è stato conferito dal Prefetto di Matera, Sante Copponi, con decorrenza 2 maggio 2023.

Nato a Trani il 2 dicembre 1984, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, dopo aver conseguito l’abilitazione forense ed aver superato nel 2010 il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 100 funzionari amministrativi del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Francesco Papagni ha vinto il concorso per l’accesso alla carriera prefettizia ed è entrato nei ruoli del Ministero dell’Interno nel 2016.

Nell’ambito della carriera prefettizia, al termine del periodo di tirocinio operativo svolto presso la Prefettura di Frosinone, il suddetto dirigente ha ricoperto numerosi incarichi presso le Prefetture di Varese e Taranto, nonché quello di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Chieti.