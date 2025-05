Papa, pace,migranti e sociale e una politica giusta per l’Italia

E del resto i relatori invitati a Matera per l’iniziativa ‘’Una politica giusta per l’Italia’’ da Angelo Chiorazzo, vicepresidente del consiglio regionale di Basilicata per Basilicata Casa Comune, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant’Egidio che si sono concessi volentieri alle domande dei giornalisti hanno dato la dimensione che costanza, spirito critico e costruttivo sono il cemento per costruire qualcosa di nuovo sul piano delle riforme e della discontinuità. E la elezione di Papa Leone XIV, legato al discorso inaugurale, alle aspettative di pace, è stato il filo conduttore di un dibattito pacato, ma chiaro, sugli sforzi da compiere con le volontà e i percorsi giusti per lavorare su valori, buone pratiche, che riportano al centro l’uomo insieme a dignità, responsabilità, solidarietà. Le guerre si cominciano a combattere così facendo scelte precise. La corsa agli armamenti risponde ad ambizioni precise, con logiche di profitto, speculative, che ignorano i bisogni dell’uomo e il diritto a una vita dignitosa, dove legalità, libertà, democrazia, sono spesso soffocati nell’egoismo e nel sangue. L’Italia deve fare la sua parte, con spirito di proposta e di mediazione, anche con quella Unione Europea finita nell’angolo, quasi a balbettare quando altri – nello scacchiere internazionale- decidono per lei. Già la vecchia Europa dei padri fondatori, con l’asse Francia Germania che spinge per quella corsa a un P.I.L del 5 per cento per le spese militari . E poi la questione migranti (potrebbero essere una risorsa per un Paese con un calo demografico pauroso) con una accoglienza che mostra carenze qua e là, e preoccupanti segni di intolleranza. L’organizzazione in Lombardia di un Remigration Summit da parte di movimenti di estrema destra preoccupano non poco. Un argomento sul quale è intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Sono già contento che” il Remigration Summit “non sia a Milano” -ha detto il primo cittadino.”Il tema dell’immigrazione è un tema delicato, che va affrontato tecnicamente, politicamente, che non si può liquidare con quattro battute. Invece mi pare che la volontà sia quella”. E la politica giusta per l’Italia passa anche per questi temi, con interventi sul sociale, cercando di abbattere precarietà ( a cominciare dal lavoro), investendo nella sanità pubblica, nell’istruzione e su tutto quanto rallenta la crescita del Paese. Un passo alla volontà. Ma con idee chiare.