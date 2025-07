Papa Leone I fermò Attila…Leone XIV Netanyau e Trump? Chissà

La similitudine tirata fuori dall’avvocato Leonardo Pinto è davvero suggestiva. Contesti diversi. Ai tempi dei ‘’Barbari’’ c’erano spade e lance. Oggi Droni e altri sistemi di morte che viaggiano su digitale e sui satelliti che non ammettono scampi. Ma chissà che papa Leone XIV non ci riesca, dopo l’attacco israeliano, con morti e feriti, a una chiesa cattolica a Gaza, circostanza nella quale non poteva stare in silenzio . E lo stesso ,ma con altro tono, hanno fatto gli esponenti del Governo, ma senza far seguire atti conseguenziali come sanzioni e cessazione di forniture di armi al governo della stella di David. Diplomazia, pressioni sull’Onu ?nel quale gli Stati Uniti hanno puntualmente, e lo faranno ancora, posto diritto di veto contro eventuali condanne sugli israeliani. Del resto quello Stato, aldilà delle legittime reazioni all’assalto e all’uccisione e al rapimento di concittadini tre anni fa parte dei miliziani di Hamas, avvenuto in circostanze sulle quali restano gli interrogativi sulla vulnerabilità del sistema di intelligence e di difesa di Gerusalemme, è la punta avanzata di una guerra per regolare tante situazioni nel Medio Oriente e in Iran. Un’area vasta dove il governo Statunitense vuole far sentire il suo peso e nello scacchiere internazionale nei confronti di Russia e Cina. Guerre motivate da interessi economici, con una Unione Europea depotenziata, senza identità e volontà, da strategie di ‘annichilimento’ e asservimento cominciate durante la pandemia da covid 19 , con l’operazione Brexit e la dipendenza energetica con la guerra in Ucraina il cui costo dovranno pagarlo gli europei. Il Papa allora dovrebbe interloquire con Trump, alle prese con i dazi per compensare i deficit. Una mano potrebbero darlo esponenti del governo italiano, ripresi in momenti del recente passato in difesa dei valori e dei simboli della Cristianita o con il rosario in mano.Un segno di croce e la mano volta verso il cielo…Servirà?



*PAPA LEONE XIV POTREBBE FARE QUELLO CHE I POLITICI NON FANNO*

Vivo l’attuale periodo con grande disagio in quanto conosco la storia, recente e passata, che mi piacerebbe non conoscere.

Infatti, non comprendo come sia possibile che gli Ebrei, dopo aver subìto la shoah, cioè il loro sterminio pianificato e posto in atto dai nazisti, facciano la stessa cosa nei confronti dei Palestinesi.

Tutti osservano muti o quasi, salvo inutili e ipocrite condanne e proteste, completamente prive di effetti. E questo vale per tutte le guerre in corso

*Attualmente, stante l’assenza di iniziative significative dell’Europa, arbitri assoluti dei focolai bellici in atto, sono Trump, Putin e Netanyahu, veri folli criminali, i quali soli decidono se, come e quando bombardare. L’umanità, purtroppo, è ormai nelle loro mani.*

*E l’ONU?*



Delegittimata, “disarmata”, accantonata. Se non la si rivitalizza, le guerre finiranno solo quando i folli criminali si saranno accordati sulle spartizioni geopolitiche.

Papa Leone XIV potrebbe assumere iniziative per rimettere in “funzione” l’ONU.

Mi sto chiedendo se non sia il caso di sollecitare il Papa ad agire in tal senso, considerato che tutti i politici, nessuno escluso, continuano a fare campagna elettorale mentre si continua a morire sotto le bombe.

Infatti, non si può continuare a gridare contro le guerre per fare propaganda elettorale, mettere a soqquadro città con la scusante di difendere i Palestinesi ovvero continuare in contemplazioni fini a se stesse ovvero ad assistere rassegnati e indifferenti ad eccidi di gente inerme. Neppure le sorti dell’umanità possono dipendere da politici imbelli o, peggio, da folli criminali.

Le guerre sono la conseguenza del fallimento della politica e di egoismi esasperati.

*Papa Leone I, detto Leone Magno, fermò Attila. Papa Leone XIV può intervenire per sollecitare la rivitalizzazione dell’ONU affinché svolga le sue funzioni istituzionali per fermare le guerre in atto.*