Domani, 30 aprile, la Feneal Uil di Basilicata va a congresso per eleggere organismi, uomini e donne, che dovranno rimboccarsi – e non poco- le maniche per tutelare un bene prezioso come il lavoro e creare di nuovo per i giovani, vera risorsa di una regione che perde abitanti perché non si è stati lungimiranti nell’attivare ‘’concrete e credibili’’ politiche di sviluppo. Il segretario Cosimo Damiano Paolicelli, per tanti Mino, non nasconde le difficoltà di due crisi (quella pandemica e quella procurata dalla guerra in Ucraina) che hanno finito con il far saltare quel percorso di ripresa, legato a fondi europei e al Pnrr. Un ‘’treno’’, per restare in tema di carenze di infrastrutture da non perdere assolutamente. E indica la strada dell’innovazione, della formazione mirata per rispondere alla carenza di manodopera e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma serve l’aiuto di tutti. La Feneal c’è e invita a un impegno comune sindacato, imprese, governo centrale e locale. La qualità del lavoro per costruire il futuro.

Sicurezza, formazione, programmazione, costi dell’energia e delle materie prime, sviluppo del territorio sono alcuni degli aspetti che saranno trattati domani a Matera nel corso del 18° congresso della Feneal Uil di Basilicata, incentrato sul tema ”Valorizzare il lavoro riqualificare il futuro”. Il via al congresso è fissato alle 10.00, presso la sala convegni dell’Hotel Nazionale, con la partecipazione di 34 delegati in rappresentanza di 2200 iscritti. I lavori, presieduti dal segretario generale della Uil di Basilicata Vincenzo Tortorelli, saranno aperti con la relazione introduttiva del segretario generale della Feneal Uil di Basilicata Cosimo Damiano ”Mino” Paolicelli. Seguiranno l’intervento dei delegati e il dibattito, l’approvazione dei documenti congressuali, la elezione degli organismi statutari, del segretario generale, della segreteria e del tesoriere. Le conclusioni sono affidate al segretario nazionale della Feneal Uil Francesco Sannino, che porterà ulteriori contributi al dibattito sulle diverse problematiche locali – introdotte dalla relazione del segretario regionale Cosimo Damiano Paolicelli- ma strettamente legate a quelle nazionali e internazionali, evidenziate durante la crisi pandemica e aggravate dalla guerra in Ucraina. ” Tutto ciò – afferma il segretario regionale Paolicelli – rappresenta un duro colpo alle aspettative di ripresa della Basilicata, dopo le ottime prospettive di crescita alimentate con Matera capitale europea della cultura 2019. Servono pace, fiducia, sicurezza , programmazione e voglia di rimboccarsi le maniche. Sotto questo aspetto la Feneal Ui in Basilicata e nel Paese ha le idee chiare, ma serve l’impegno e il buon senso di tutti. Non ci possiamo permettere di sprecare, proprio ora, una grande opportunità come quella dei fondi europei, concessi all’Italia con la crisi pandemica, e in particolare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi più che mai è fondamentale – aggiunge Paolicelli- definire una politica industriale in grado di sostenere l’Impresa manifatturiera del Territorio. L’aumento del costo dell’energia ha di fatto disintegrato le politiche di rilancio delle Industrie “energivore” della nostra Regione, e l’accentuarsi dei venti di Guerra nell’Est Europa, rendono impossibile, e difficoltoso, l’approvvigionamento delle materie prime, necessarie all’espletamento dei processi produttivi. A questo aggiungiamo il poliennale isolamento infrastrutturale della nostra Regione rispetto ad altre, che paga l’aumento degli attuali costi del trasporto su gomma delle merci e le ripercussioni sui bilanci del sistema produttivo”

Preoccupazioni condivise dal mondo delle imprese e dagli Enti Locali. La Feneal Uil, in proposito, sta portando avanti proposte operative per sostenere i settori tradizionali delle opere pubbliche, del mobile imbottito, cemento e laterizi, attraverso l’introduzione di tecniche innovative, della formazione mirata in relazione a una difficoltà oggettiva di reperire manodopera qualificata e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Di pari passo è rivolta attenzione agli aspetti contrattuali, previdenziali, al rilancio degli enti bilaterali e della comunicazione nelle diverse forme, fondamentale per stare accanto ai lavoratori e per rispondere alle diverse esigenze e problematiche del territorio.

